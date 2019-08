Door het Britse parlement voor vijf weken op te schorten zet de Britse premier Boris Johnson het eindspel rond de brexit in. Het oogt niet fraai.

Op verzoek van premier Boris Johnson heeft de Britse koningin Elizabeth II aangekondigd het parlement op te schorten tot half oktober. Als alles volgens Johnsons plan verloopt, leest de koningin op 14 oktober wellicht de nieuwe beleidsverklaring voor. Die moet de ‘ambitieuze agenda’ van de nieuwe regering introduceren, stelt de premier.

Maar het is duidelijk dat Johnson het parlement monddood wil maken in de cruciale fase voor de brexit. Zo hoopt hij op 31 oktober de Europese Unie te verlaten, met of zonder deal. Het Verenigd Koninkrijk stevent niet alleen af op de langste prorogatie van het parlement sinds 1945, er komt ook een einde aan de langste zittingsperiode van het parlement sindsdien.

Op de oppositiebanken, maar ook in de eigen partij, wordt schande gesproken over Johnsons ingreep. In het Britse parlement bestaat een meerderheid die geen brexit zonder akkoord wil. De premier wil een brexit onder alle omstandigheden, ook zonder deal.

Het slagveld dat de brexit in de Britse politiek heeft aangericht, is niet meer te overzien.

Het grote probleem is dat het parlement het huidige scheidingsverdrag met de EU niet wil. Drie keer stemde het dat ruim weg. Een vierde poging betekende het politieke einde van de vorige Britse premier Theresa May. Maar voor wat in de plaats moet komen, bestaat in het parlement geen meerderheid.

Dinsdag nog kwam de oppositie samen om een strategie te ontwikkelen om een harde brexit zonder akkoord te verhinderen. De verdeelde oppositie koos voor een parlementaire aanpak die de regering zou dwingen met een onderhandelde oplossing te komen. Een motie van wantrouwen tegen Johnson kwam er niet. De andere oppositiepartijen zagen een tijdelijk leiderschap van Labour-leider Jeremy Corbyn niet zitten, evenmin als vervroegde verkiezingen.

Op scherp

Door zijn ingreep stelt Johnson de kwestie echt op scherp. Het is tijd om kleur te bekennen: de regering-Johnson wegstemmen en nieuwe verkiezingen uitlokken, of blijven sukkelen tot de brexit automatisch van kracht wordt op 31 oktober.

Een volksreferendum koos voor ‘Leave’, terwijl een verkozen parlement in meerderheid voor ‘Remain’ was. Die tegenstelling is nooit overbrugd.

Daarmee is het eindspel ingezet. Het is ongezien dat in een parlementaire democratie een parlement zo buitenspel wordt gezet, maar datzelfde parlement heeft al het hele jaar bewezen dat het geen bruikbare meerderheid voor wat dan ook kan leveren. Die spanning was vanaf het begin ingebakken. Een volksreferendum koos voor ‘Leave’, terwijl een (getrapt) verkozen parlement in meerderheid voor ‘Remain’ was. Die tegenstelling is nooit overbrugd.

Ze zal ook blijven spelen, ongeacht de uitkomst. Het slagveld dat de brexit in de Britse politiek heeft aangericht, is niet meer te overzien. Nu al wordt duidelijk dat Schotland een harde brexit zal aangrijpen om het streven naar onafhankelijkheid kracht bij te zetten en zal proberen in de EU te blijven of opnieuw lid te worden. Maar ook in de rest van het VK zal de kwestie nog decennia een verdelende invloed uitoefenen.