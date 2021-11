Electorale oplawaai voor Biden

De gouverneursverkiezing in de Amerikaanse staat Virginia werd aangekondigd als een populariteitstest voor president Joe Biden. De nederlaag van de Democraten kleurt hun politieke toekomst donker.

Voor de eerste maal in twaalf jaar weten de Republikeinen de gouverneurszetel in Virginia te winnen. Dat Glenn Youngkin de staat won, is een grote politieke nederlaag voor Biden. Die won bij de presidentsrace in 2020 de staat nog met een marge van 10 procentpunten. De gouverneursstrijd in New Jersey, normaal een Democratisch bolwerk, draaide uit op een nek-aan-nekrace tussen de Democratische en de Republikeinse kandidaat. Dat is evenmin om vrolijk van te worden in het kamp van Biden.

De Democraten hebben beide campagnes nog altijd gevoerd tegen de voormalige president Donald Trump, maar die retoriek sloeg niet aan. Bovendien is de partij in Washington hopeloos verdeeld tussen de gematigde en progressieve vleugel. Dat legt de wetgeving lam. Het Congres heeft voorlopig de infrastructuurwet noch de 'Build Back Better'-wet - waarin onder meer voor 555 miljard dollar aan klimaatmaatregelen staan - goedgekeurd. De kiezers wijzen het gesteggel tussen de Democratische fracties af.

Om de bittere verkiezingsnacht uit te wissen moeten de Democraten zo snel mogelijk de wetten door het Congres sluizen, zodat Biden weer campagne kan voeren met zijn beleid.

De verkozen gouverneur van Virginia heeft de Republikeinen meteen ook getoond hoe je verkiezingen kan winnen. Youngkin hield Trump op afstand, maar negeerde de basis van de president niet. Wel wist hij de kiezers in de voorsteden terug te winnen die Trump verloren had.

Klassiek patroon

De heropstanding van de Republikeinen is eigenlijk gewoon in de VS. Vele presidenten kregen het moeilijk bij de tussentijdse verkiezingen in hun eerste termijn. Dat weten Bill Clinton, Barack Obama en George W. Bush maar al te goed.

Een verkiezingsnederlaag in 2022 zou Biden vleugellam maken. Het is een open vraag of de Democraten die nog kunnen vermijden.

Dat de Amerikaanse kiezer in een klassiek kiespatroon vervalt, betekent ook meteen dat hij de periode-Trump niet noodzakelijk associeert met de Republikeinse partij. De gouverneursverkiezingen van dinsdag bevestigen andermaal dat de VS politiek een diep verdeeld land zijn, en dat een groot deel van de kiezers erg volatiel is.

Het is een open vraag of de Democraten een nederlaag in 2022 kunnen afwenden. Hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden is flinterdun en in de Senaat staan ze op gelijke voet met de Republikeinen. Een Democratische nederlaag volgend jaar maakt Biden zo goed als vleugellam. Als hij en zijn partij nog iets willen realiseren, is de tijd erg beperkt.