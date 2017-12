De verkiezingen in Italië herinneren ons eraan dat de politiek in de eurozone moeilijker is geworden, niet makkelijker. Dat is belangrijk, want de euro is ook onze munt.

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft gisteren het Europese verkiezingsjaar 2018 op gang getrapt door zijn land op weg te zetten naar verkiezingen in maart. De kans bestaat dat ook de Spaanse kiezer volgend jaar vervroegd naar de stembus wordt geroepen, waardoor na het nummer een, twee en vijf van de eurozone (Duitsland, Frankrijk en Nederland) ook het nummer drie en vier verkiezingen houden.

Die verkiezingen zijn ook voor ons belangrijk omdat we onze munt met achttien andere landen delen. Het doet ertoe welke economische koers Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland varen, want ze zijn de belangrijkste economieën die onze euro aansturen. Herman Van Rompuy, de voormalige voorzitter van de Europese Raad, zei enkele jaren geleden dat de EU maar stabiel is als ook de grote landen politiek stabiel zijn.

Zijn ze dat? Er zijn enkele zorgen. De klassieke partijen die de voorbije decennia de stabiliteit in de Europese politiek verzekerden, zijn overal op hun retour. In Duitsland haalde de CDU van bondskanselier Angela Merkel de slechtste score sinds 1949. Omdat coalitiegesprekken in Duitsland doorgaans nooit lang duren, beloofde Merkel de Duitsers een regering tegen Kerstmis. Dat is niet gelukt.

Frankrijk is het enige land tot nog toe dat de implosie van de klassieke partijen in zijn voordeel kon doen uitdraaien. President Emmanuel Macron slaagde dit najaar in een versoepeling van de arbeidsmarkt, waar presidenten voor hem de tanden op stukbeten. Maar Frankrijk is maar één land in de eurozone.

Ook Spanje schrijft geen hoopgevend politiek verhaal. Premier Mariano Rajoy bestuurt het land sinds vorig jaar met een minderheidsregering, bijt zijn tanden stuk op de Catalaanse separatisten en heeft nog altijd geen begroting klaar voor 2018.

Italië dan. Het land houdt in maart verkiezingen die tot de 65ste regering in 71 jaar zullen leiden. Aangezien de kieswet nog altijd politieke versplintering oplevert, wijst weinig erop dat een nieuw tijdperk van politieke stabiliteit en daadkracht aanbreekt. Bovendien moet de Italiaanse versie van Macron, die het land overigens kan gebruiken, nog opstaan. Economisch bekeken is er bovendien een reden om in Italië sceptisch te staan tegenover de euro: de grafiek van het Italiaanse bruto binnenlands product per capita sinds de toetreding tot de euro ziet eruit als een perfect platte lijn. Tussen 1998 en 2017 is in 19 jaar exact 1 procentje groei per inwoner geboekt.

Het toont aan waarom de Europese daadkracht ook in 2018 niet meteen een makkelijk verhaal wordt. Merkel moet nog een regering bijeenkrijgen. Rajoy regeert vanuit de minderheid. De Italianen ruilen de ene instabiliteit wellicht in voor een nieuwe. Het goede nieuws is dat de Fransen er eindelijk weer eens staan en dat de Nederlanders een regering hebben, ook al moesten ze daarvoor een nationaal onderhandelingsrecord slopen.

We zijn het misschien vergeten, omdat de jongste verkiezing in ons land van 2014 dateert. Maar er raast nog altijd een storm over de Europese politiek die besturen moeilijker maakt in plaats van makkelijker. We vestigen onze hoop op Macron, maar die heeft nog altijd partners nodig. Hij heeft er op dit moment weinig.