En de winnaar is ...

Op dinsdag 3 november kiezen de VS een nieuwe president. De kans bestaat dat die op 4 november nog niet gekend is. Dat zou het slechtste slot zijn van een bevreemdende campagne.

Volgens de peilingen moet de Democraat Joe Biden het halen van huidig president Donald Trump. Biden voerde een minimale campagne. Het is vooral voormalig president Barack Obama die opnieuw in het strijdperk trad. Op zich is het al een merkwaardig gegeven dat de tegenkandidaat zich in de allerlaatste campagnedagen op de vlakte houdt en enkel nog virtueel campagne voert.

De inzet van deze Amerikaanse presidentsrace is ongetwijfeld de huidige president zelf. Trump is zo verdelend dat je ofwel tegen hem stemt ofwel voor hem. Eigenlijk staat dat los van de figuur van Biden. Het is overigens merkwaardig dat de Democratische partij uiteindelijk die politieke veteraan de ring moet insturen.

Nam Trump ongevraagd de teugels van de Republikeinse partij over, dan is het Democratische antwoord vier jaar later een oude - in alle betekenissen van het woord - vicepresident. Politieke vernieuwing of verjonging is er deze campagne niet gekomen.

Trump hoopte in zijn herverkiezingsrace zwaar uit te pakken met economische resultaten, maar het coronavirus trok een ferme streep door die strategie. De chaotische aanpak van de pandemie zal de Republikein vermoedelijk stemmen kosten, vooral dan in het kamp van de zwevende kiezers.

Daarom was die aanpak uiteindelijk ook het centrale gegeven in de campagne. Het thema kreeg bovendien een dramatische wending toen Trump zelf begin deze maand besmet raakte, en even snel leek terug te komen.

Maar de pandemie kan nog andere, ongekende effecten hebben op het eindresultaat. Nooit eerder is er zoveel per post of vooraf gestemd als in deze campagne. Die trend maakt duidelijk dat de inzet hoog is. Sommige staten kunnen met moeite de toevloed van de vroege stemmen verwerken.

De procedure opent ook de deur naar betwistingen voor een rechtbank. En dat kan een bittere procedureslag opleveren. In 2000 won George W. Bush het presidentschap na een eindeloze betwisting over de zege in Florida. Een herhaling van dergelijk rampscenario is bij deze verkiezing niet uitgesloten.

De afgelopen decennia zijn de VS steeds meer verdeeld geraakt. Dat is tijdens het presidentschap van Trump enkel erger geworden. Maar die kloof was ook de reden dat Trump vier jaar geleden kon winnen. Te veel kiezers vonden toen dat ze achtergelaten waren door de Democraten. Komen die kiezers terug? Of mobiliseerde Trump genoeg?

Cruciaal voor het goede verloop van de verkiezingen is dat de winnaar een duidelijke en grote overwinning boekt. En niet alleen in de presidentsverkiezingen maar ook in het Congres. Een klein verschil zal onvermijdelijk leiden tot betwistingen van de verliezer, wie dat ook is. Het Amerikaanse systeem werkt met kiesmannen, wat betekent dat de verkiezingen gewonnen worden in de zogenaamde strijdstaten. De meerderheid van de stemmen halen is geen voorwaarde.