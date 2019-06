Daarmee wordt de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten extra opgeschroefd. Nadat de VS vorig jaar de nucleaire deal met Iran opgezegd hebben en de sancties tegen het land opgevoerd hebben, staat de regio onder hoogspanning. Iran dreigde ermee de Straat van Hormuz te blokkeren. Die zee-engte is cruciaal voor de olietoevoer. Meer dan een derde van alle olietrafiek over zee moet door de Straat van Hormuz. Het incident van de twee tankers deed de olieprijs onmiddellijk stijgen. Als de trafiek door de Straat van Hormuz zou stilvallen, betekent dat een enorme klap op de oliemarkt. Zover is het nog niet.

De VS, gesteund door de regionale bondgenoten Saoedi-Arabië en Israël, willen Teheran zo hard mogelijk aanpakken. President Donald Trump is geen voorstander van een militaire interventie, maar het is niet zeker of de ‘Iran-haviken’ Bolton en Pompeo niet gewoonen zijn voor de militaire optie. dat niet willen. In ieder geval versterkten de VS hun militaire aanwezigheid in het gebied.