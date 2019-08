Met een muntdevaluatie zet China de handelsoorlog met de VS op scherp. Ook Europa zal delen in de klappen naarmate het conflict escaleert.

Iedere hoop dat het ultiem tot een handelsakkoord tussen de VS en China komt, lijkt nu verdampt. Met een devaluatie van de yuan en een invoerbeperking van Amerikaanse landbouwproducten voor Chinese overheidsbedrijven, dient het Chinese regime de Amerikaanse president Donald Trump ferm van antwoord.

Trump verklaarde eerder dat hij alle Chinese invoer zou tariferen vanaf 1 september. Hoe deze handelsoorlog nog bedwongen kan worden, is onduidelijk. Zeker is dat de weerslag wereldwijd voelbaar zal zijn, ook bij ons in Europa.

Gevaarlijk wapen

De financiële markten zien het somber in en zakten maandag stevig verder. De onzekerheid door de handelsoorlog is bijzonder groot. Door de devaluatie maakt China zijn producten plots nog goedkoper en veegt het tegelijkertijd de impact van de Amerikaanse tarieven weg.

Al is een devaluatie een gevaarlijk wapen. Het maakt ook de import duurder en schrikt buitenlandse investeringen af. Maar dat weet de Chinese president Xi Jinping ook wel. Hij stond onder druk om een duidelijk antwoord te geven op Amerikaanse maatregelen, en dat antwoord ligt nu op tafel.

De Chinese devaluatie kan de internationale concurrentie grondig verstoren mocht de munt lang gedevalueerd blijven. Wat geldt voor Amerikaanse bedrijven, namelijk meer concurrentie van Chinese producten en een moeilijkere export naar China, staat ook de Europese bedrijven te wachten. Bovendien lijkt het logisch dat China een andere afzetmarkt zal zoeken voor producten die het niet langer kwijt kan op de Amerikaanse markt, en Europa is daar een van.

Negatieve consequenties

Europa kan zich daar moeilijk tegen wapenen. Het kan maatregelen nemen als het om dumping gaat, maar als we ook meestappen in het opbod van tarieven worden de negatieve consequenties alleen maar groter.

De handelsoorlog tussen de VS en China is de meest zichtbare uiting van de geopolitieke strijd tussen de twee grootmachten.

De handelsoorlog tussen de VS en China is de meest zichtbare uiting van de geopolitieke strijd tussen de twee grootmachten. Trump wil de VS op de eerste plaats houden, terwijl China duidelijk zoekt naar hegemonie in de regio en daarbuiten. Het wapengekletter op het handelsfront verbergt een oorlog om militaire en technologische invloed.

Het probleem is dat de Amerikaanse president zichzelf helemaal geïsoleerd heeft op het geopolitieke veld. Hij heeft trouwe bondgenoten, zowel in Europa als in Japan, tegen zich in het harnas gejaagd en ook daar prikken uitgedeeld. Van enige frontvorming is geen sprake. En dat versterkt de Chinese positie.

Trump moet volgend jaar campagne voeren om opnieuw verkozen te raken. Dat zet druk op de president. Of neemt hij het risico om het akkoord over de verkiezingen heen te tillen? Dan moet hij wel herverkozen geraken, en de Chinese maatregelen zijn net gericht op het kiespubliek van Trump, onder wie de Amerikaanse landbouwers.