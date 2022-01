Euro, de volgende 20 jaar

20 jaar na de invoering van de euro is het vooral zaak om de volgende 20 jaar van de Europese eenheidsmunt in goede banen te leiden.

Twintig jaar na de introductie heeft de euro de goede kanten van een eenheidsmunt laten zien. Zowat 342 miljoen mensen gebruiken de munt binnen de eurozone en de Europese munt is uitgegroeid tot de tweede reservemunt ter wereld, na de dollar. Voor het bedrijfsleven is de winst door de eenheidsmarkt en de eenheidsmunt enorm. Voor de particulieren is de euro vooral een gemakkelijk betalingsinstrument.

De principes waarop de euro is gebouwd, zijn al in 1991 in Maastricht afgesproken. Het werd een strak keurslijf, op vraag van de Duitse Bundesbank. De fameuze Maastrichtnorm - die een begrotingstekort van maximum 3 procent van het bbp en een overheidsschuld van maximum 60 procent van het bbp tolereerde - was slechts voor weinig landen weggelegd.

In het begin leefde de overtuiging dat de economieën snel zouden 'convergeren', het toverwoord in het begin van de jaren 2000. Dat bleek een illusie.

Na de financiële crisis van 2008 begonnen de problemen voor de euro. Eind 2009 ontdekten de Griekse sociaaldemocraten dat hun centrumrechtse voorgangers een weggemoffeld overheidstekort van 16 procent hadden opgebouwd.

De Griekse problemen veroorzaakten een sneeuwbaleffect. Verschillende zuidelijke landen, maar ook België, kwamen onder vuur te liggen van de financiële markten. De daaropvolgende eurocrisis destabiliseerde in ernstige mate de eenheidsmunt. De Europese leiders raakten het nauwelijks eens over een te volgen strategie. Iedere beslissing kwam te laat. Ieder besluit leek een week later alweer tekort te schieten.

Het was wachten op de fameuze 'whatever it takes'-speech op 26 juli 2012 van Mario Draghi, de toenmalige voorzitter van de Europese Centrale bank (ECB), om de euro in wat kalmere wateren te leiden. Al duurde het drama nog tot 2015 en eindigde het in een Grieks drama.

Het komt erop aan doordachte veranderingen door te voeren aan de euro zonder de geloofwaardigheid te verliezen.

Sindsdien zit de euro in een soort permanente verdoving. Het nulrentebeleid van de ECB en de massale aankopen van obligaties hebben de euro in een schijnbaar stabiele toestand gebracht. Dat beleid leidde er ook toe dat de economische schokken tijdens de coronapandemie beperkt bleven. De prijs daarvoor is een immer groeiende overheidsschuld, onder controle gehouden door de ECB.

Maar de strenge principes van Maastricht zijn ver weg. Voor de pandemie was er al niet echt meer sprake van een handhaving van de begrotingsregels voor de munt. Wie de regels niet volgde, kreeg een berisping. Dat was het. Door de pandemie zijn de regels helemaal opgeschort en pas in 2023 worden ze opnieuw van kracht. Maar terugkeren naar de Maastrichtnorm lijkt onhaalbaar en onwenselijk.

De roep om de regels aan te passen klinkt luid. Aan het front staan de Franse president Emmanuel Macron en Mario Draghi, nu als Italiaanse premier. De vraag om een aanpassing is op zich terecht. In dertig jaar is de wereld sterk veranderd. Om de volgende 20 jaar te overleven heeft de euro een betere omkadering nodig.

Al blijft een eenheidsmunt altijd een moeilijk gegeven als je met 19 regeringen aan tafel zit. Maar de overheidsschuld kan je niet blijven opbouwen en evenmin kunnen de broodnodige investeringen uitgesteld worden.

Frankrijk wil tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie de volgende zes maanden een nieuw kader voor de euro aankaarten. Dat wordt een moeilijke discussie maar een noodzakelijke. Want het komt erop aan doordachte veranderingen door te voeren zonder de geloofwaardigheid te verliezen.