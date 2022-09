Europa, red de industrie

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De Europese industrie valt dag na dag meer stil door de onbetaalbare energie. De dominostenen vallen snel. Vroeger ondenkbare Europese economische noodgrepen zijn noodzakelijk.

Wie een beeld wil krijgen van wat de Europese industrie meemaakt, moet het interview met de Europese topman van de staalreus ArcelorMittal lezen. Donderdag kondigde hij de sluiting van een hoogoven in Spanje aan, vrijdagochtend legde hij fabrieken stil in Bremen en een splinternieuwe in Hamburg. Enkele uren later volgde Duinkerke. 'En volgende week gaat dit verder.'

Energie-intensieve maakbedrijven die tot voor enkele maanden zeer rendabel produceerden, sluiten de deuren omdat ze het met verlies draaien niet meer kunnen volhouden. De aluminiumindustrie ligt al zo goed als volledig stil, net als kunstmest. Een glasproducent moet pas geproduceerd glas meteen weer in de oven stoppen omdat er anders onherstelbare schade dreigt. Lang kan dat niet duren. De karton-, zink- en staalproductie zijn al drastisch verminderd. Er wordt intussen op grote schaal staal van buiten Europa ingevoerd.

Bovendien kampen de productiebedrijven almaar meer met een teruglopende vraag. Inflatie aangevuurd door energie en recessie, het zo gevreesde dodelijke trio. Over enkele weken zitten we in een zeer, zeer precaire situatie voor de hele Europese industrie.

Over enkele weken zitten we in een zeer, zeer precaire situatie voor de hele Europese industrie.

Simpele recepten om die stagflatie (inflatie en recessie tegelijk) te bestrijden zijn er niet. Toch moet Europa dringend meer doen dan het al gedaan heeft. In een noodtoestand worden ook opties die tot voor de oorlog economische onzin waren, plausibel. Alle ogen zijn gericht op de energietop volgende vrijdag en de State of the Union van EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen op 14 september.

Lees meer Europa speelt gevaarlijk spel met prijsplafond op Russisch gas

Opties zijn onder meer de loskoppeling van de elektriciteitsprijzen van de gasprijs en een Europees plafond, geheel of gedeeltelijk, voor die laatste. De overwinsten Europees definiëren en met heffingen daarop de energiefacturen milderen is een andere optie. En verplicht consuminderen van energie per lidstaat.

Elk van die recepten heeft ongewenste neveneffecten. Economen merken terecht op dat zo'n gasprijsplafond de prijzen even kan aftoppen, maar dat Europa geen gas meer dreigt te krijgen. De producenten zullen het elders op de wereldmarkt verkopen. Maar hoe meer de Europese energieprijzen boven de wereldprijzen uit stijgen, zoals de afgelopen twee weken, hoe meer zo'n tijdelijk plafond misschien iets kan temperen.

Als we de industrie laten schieten, wordt het Oude Continent nog meer afhankelijk van andere regio's voor een heel pak essentiële producten. Wie wil weten waar dat toe leidt, moet maar kijken naar waar de Europese afhankelijkheid van Russisch gas ons gebracht heeft.

Als Amerikaanse industriële bedrijven energie tegen een tiende kunnen kopen van wat hun Europese concurrenten moeten neertellen, is de schade niet te overzien. De sense of urgency in alle lidstaten is er wel om iets te doen, maar de Europese reus op lemen voeten kreunt onder zijn beslissingsproces. Het is lastig met 27 lidstaten te beslissen over controversiële maatregelen die niet zaligmakend zijn. Budgettair is de situatie ook complex. Maar nood breekt wet.

De noodtoestand bij onze industrie leeft bij de politici en bij de publieke opinie veel minder dan de hoge facturen van de burgers. En het gaat zelfs verder dan onverschilligheid. Hoewel het meestal niet luidop gezegd wordt, vindt een deel van de politiek en de Europese ambtenarij het geen slechte zaak dat onze industrie gedecimeerd wordt. Het zou een goede zaak zijn voor het klimaat, het milieu en voor een switch naar nog meer diensteneconomie.