Europees initiatief beter dan nationale oplossingen voor dure energie

De Europese Commissie wil een 'noodinterventie' op de elektriciteitsmarkt doen om de prijzen te temperen. Een Europees initiatief is in ieder geval beter dan nationale oplossingen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, beloofde een noodinterventie op de elektriciteitsmarkt om de ongezien hoge prijzen aan te pakken. De denkpiste? Het afschaffen van de koppeling van de gas- en de elektriciteitsprijs, die leidt tot de ongeziene prijsstijgingen. Een prijsplafond voor gas staat niet meteen in haar agenda, al is er wel ruimte om de gasprijs te plafonneren als het gas gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken.

Daarmee voegt de Commissie zich bij het groeiende koor van Europese leiders die de energiecrisis willen beteugelen. Ook landen die traditioneel aarzelen om in te grijpen in het marktmechanisme doen stilaan mee. Oostenrijk voegde zich zondag bij de schare die een loskoppeling wil en voor Duitsland is er haast bij. In de voorliggende scenario's is Duitsland het meest kwetsbare land als er een strenge winter komt.

De Commissie erkent dat de energiemarkt in haar huidige vorm niet meer werkt. De liberalisering van die markt moest concurrentie brengen en dus lagere prijzen. Dat ging goed zolang er een stabiele én goedkope aanvoer was. En die garandeerde Rusland tot begin dit jaar.

Een Europees initiatief is goed nieuws. Maar alleen concrete maatregelen kunnen overtuigen.

Sinds de oorlog in Oekraïne en de daarop volgende Europese sancties gebruikt Moskou zijn gaswapen bijzonder effectief. De gegarandeerde, goedkope aanvoer is abrupt stopgezet. De markt deed opnieuw haar werk, maar in de omgekeerde zin: bij schaarste gaat de prijs steeds hoger.

Von der Leyen wil de markt hervormen. Voorlopig zegt ze niet hoe. Er gaan al lang stemmen op in het zuiden van Europa om de prijsvorming van elektriciteit te herberekenen. Nu wordt de prijs gevormd door de laatste en duurste gascentrale in Europa, die staat meestal in Duitsland. Spanje en Portugal argumenteren al langer dat dat de prijs onnodig opdrijft. Frankrijk, dat het grootste deel van zijn elektriciteit uit kernenergie haalt, vindt het bestaande mechanisme ook niet goed.

Bedrijven die veel goedkoper elektriciteit produceren, boeken nu stevige overwinsten. Het gaat om kerncentrales, maar ook de windparken en de zonne-energieproducenten realiseren grote overwinsten. Als men die gaat aanpakken, wordt het interessant om te zien wie gaat betalen en wie ontsnapt.

Of Europa zich aan een echt prijsplafond voor gas gaat wagen, valt te bezien. Door het wegvallen van Rusland als leverancier komt het continent in concurrentie met Azië. En een leverancier zoals Noorwegen is ruim onvoldoende om het hele blok te bevoorraden.