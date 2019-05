Europese eindspurt

Enkele dagen voor het begin van de Europese verkiezingen is de eindspurt ingezet. Verrassingen zijn eerder gegarandeerd dan uitgesloten.

In ons land zijn de Europese verkiezingen wat ondergesneeuwd door de federale en regionale verkieizngen. Dat geldt meestal niet voor de rest van de Europese lidstaten. Maar ook daar spelen uiteraard nationale thema's en omstandigheden mee.

Een prangende vraag blijft hoe sterk de uiterst rechtse populisten uiteindelijk zullen worden in het nieuwe Europees Parlement. Het is de Italiaanse vicepremier en leider van de extreemrechtse Lega, Matteo Salvini, die droomt van een grote fractie.

Het rechtse populisme groeide de afgelopen jaren door de migratiecrisis en surft op eurosceptische gevoelens. Als daar dan een klunzige afwikkeling van de brexit bijkomt, staan de populisten duidelijk op winst, zoals de Brexit Party van Nigel Farage aantoont.

Maar Salvini's droom kreeg afgelopen weekend een flinke knauw door het 'Ibiza-schandaal' rond Heinz-Christian Strache, de Oostenrijkse vicekanselier en leider van de extreemrechtse FPÖ. In de Duitse media lekte een video uit waarin Strache wel erg vertrouwelijk omgaat met een zogenaamde Russische gezante van een oligarch.

Dat was fake, maar niet de uitspraken van Strache. Het was genoeg voor de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz om de regering te ontbinden en vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Voor de FPÖ, een grote medestander van Salvini, zou de electorale afrekening wel eens snel kunnen volgen. Nog een slecht teken is dat de slotrally van Salvini in Milaan zaterdag compleet flopte.

Zeker is dat de twee traditionele machtsblokken nog meer zullen afkalven. Zowel de christendemocraten als de sociaaldemocraten moeten vrijwel in alle landen terrein prijsgeven. De vraag is hoeveel. Kandidaten om de traditonele rolverdeling te doorbreken zijn ruimschoots voorhanden.

De Franse president Emmanuel Macron droomt ervan om samen met de liberale fractie een stem te krijgen in het debat over de verdeling van de topjobs. Het moet natuurlijk nog blijken hoe sterk de partij van Macron in Frankrijk presteert, want de president heeft het in eigen land niet onder de markt.

Nu al staat vast dat het een erg versnipperd politiek landschap zal zijn, in lijn met de verkiezingen die eerder in de lidstaten plaatsvonden.

En dan is er de groene fractie. Die surft, vooral in Noord-Europa, op het succes van de klimaatdiscssie. Ook groen heeft nu duidelijk ambities om toe te treden tot de cirkel waar de topjobs te verdelen zijn.

Omdat de politieke situatie in veel lidstaten allesbehalve stabiel is, zijn verrassingen niet uitgesloten. De verkiezingen beginnen donderdag in het Verenigd Koninkrijk en Nederland en de laatste kieslokalen gaan zondagavond om 23 uur dicht in Italië.

Dan pas zal de omvang van de electorale puzzel die de Europese kiezer heeft gelegd, duidelijk worden. Al staat nu al vast dat het een erg versnipperd politiek landschap zal zijn, in lijn met de verkiezingen die eerder in de lidstaten plaatsvonden.