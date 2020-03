Europese storm

Honderd dagen na haar aantreden is de Europese Commissie in een perfecte storm beland, waarbij alle kwelduivels van vroeger terug zijn.

In een door het coronavirus grotendeels leeg gebleven perszaal schetste Ursula Von der Leyen maandagmiddag wat ze heeft gedaan in haar eerste honderd dagen als voorzitster van de Europese Commissie. 'Een Unie die streeft naar meer', stond in grote letters achter haar. Dat is de juiste ambitie, maar wie goed kijkt, ziet dat de agenda wordt overgenomen door alle demonen van vroeger.

Een eerste is de 'ring of fire' rond Europa. Enkele uren na haar persbriefing sprak Von der Leyen in Brussel met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, in de hoop de situatie aan de Grieks-Turkse grens te kalmeren.

De tweede demon is eraan verbonden: migratie. Duitsland maakte maandag bekend dat een Europees plan groeit om 1.500 jonge kinderen op te vangen die zonder ouders of begeleider vastzitten aan de Grieks-Turkse grens. Het klinkt als een verre echo van Angela Merkels 'Wir schaffen das' van vijf jaar geleden, zonder dat de Europese Unie ondertussen ver genoeg is opgeschoten in een migratiebeleid dat zowel pragmatisch als humaan is en voldoende steun geniet van de Europese bevolking.

Een derde kwelduivel die de kop opsteekt, is de herinnering aan de financiële crisis. De Europese beurzen kelderden maandag, de banken inbegrepen. Voor het eerst in tijden schoot de rente op overheidsobligaties van de 'periferie' - Ierland, Italië, Portugal en Spanje - omhoog terwijl de Duitse rente daalde, wat een verre herinnering aan de eurocrisis oproept.

Voeg daar de Europese Centrale Bank aan toe: van alle brandweermannen van de financiële crisis de belangrijkste die nog altijd aan het blussen is. Ze krijgt boven op dat bluswerk een uitslaande brand in het financieel-economische hart van Italië, nog altijd het nummer drie van de eurozone.

Voeg daar de brexitgesprekken aan toe, die dit jaar eerst bitterder zullen worden voor ze zoeter kunnen worden. Met de scheiding tussen de EU27 en het Verenigd Koninkrijk is na bijzonder veel chaos een belangrijke klip genomen, maar het vervolg - na de scheiding samenleven als goede buren - wordt minstens even moeilijk.

Voeg daar de impasse over de Europese begroting aan toe, met grote meningsverschillen over wie het gat vult dat de Britten laten vallen, laat staan wie het extra geld moet betalen dat nodig is om een volwaardig migratie-, klimaat- en defensiebeleid uit te bouwen. Die werven dreigen beloftes zonder geld te worden.

En voeg daar de instabiliteit in de Europese hoofdsteden aan toe, met als belangrijkste vraag wie in Berlijn in staat zal zijn met geloofwaardigheid en daadkracht de Duitse bondskanselier op te volgen. Merkel is nog altijd de vrouw dankzij wie de vele kwelduivels van de EU de voorbije jaren dan niet definitief verslagen werden, maar minstens bedwongen.