Exit brexit?

Als de brexit-gesprekken geen deal opleveren, zou een tweede referendum – waarvoor de roep almaar luider wordt – geen slecht idee zijn.

Vijftig toplui uit het Britse zakenleven, onder wie de voormalige voorzitters van Lloyd’s of London en Marks and Spencer, publiceerden zondag in The Sunday Times een open brief waarin ze een tweede brexit-referendum eisen. Het toont hoe het idee voor een tweede stemronde uit alle kanten van de samenleving steun krijgt. Vorige maand liepen ook al 700.000 Britten in een betoging door Londen om dat te eisen.

Zou dat een goed idee zijn? De Britse premier Theresa May houdt vol dat het niet democratisch zou zijn en dat het Britse volk al beslist heeft over deze kwestie, namelijk in juni 2016. Er zijn ook andere redenen om het niet te doen. Praktisch gezien zou het heel snel moeten. Het zou een verdeeld land nog meer dreigen te verdelen. En het is niet zo eenvoudig te bepalen welke keuzes moeten worden voorgelegd aan het volk: toch géén brexit? Een – nog te onderhandelen – deal? De brexit zonder deal?

Toch zijn er goede argumenten die voor een tweede referendum pleiten. Een eerste is dat over zoiets historisch als de brexit best wel bevestiging in een tweede stemronde mag worden gevraagd. Het eerste referendum is dan de principiële keuze, de tweede het fiat voor de meer concrete beslissing.

Net dat is het argument van de vijftig CEO’s: dat velen er in 2016 van uit gingen dat de handel tussen het VK en de EU niet zou worden verstoord, terwijl dat scenario nu een verre wensdroom lijkt. In juni 2016 was bovendien Donald Trump nog geen president van de Verenigde Staten geworden en zag de geopolitieke context er anders uit.

Een ander argument is dat het Britse volk niet meer hetzelfde is als in juni 2016. Een slordige 1,4 miljoen jonge Britten die toen nog niet mochten stemmen, mogen dat nu wel. Ook in die zin is een bevestiging van de keuze geen slecht idee.

Wie heeft gelijk? May heeft een punt dat de principiële keuze is genomen, dat het aan de regering is om de brexit-deal te onderhandelen en dat daarna het Brits parlement hem moet goedkeuren. Als dat gebeurt, heeft het Britse volk via het parlement het laatste woord gehad over de deal waartoe ze zelf opdracht gaven. In zo’n scenario lijken de nadelen van een tweede referendum groter dan de voordelen.

Maar als er de komende weken géén deal wordt bereikt, wordt een tweede referendum wél een optie. Want dan is de opdracht van premier Theresa May duidelijk mislukt. En dan ligt er een scenario op tafel waar ofwel de regering niet mee kan leven – omdat ze geen deal onderhandelde – of het parlement niet mee kan leven – omdat ze de deal afschoot.

In zo’n scenario houdt een tweede referendum wél steek. Het zou problematisch blijven, met alle praktische moeilijkheden en verdeeldheid vandien. Maar de keuze zou nu wel binair worden: een brexit zonder deal, in volle kennis van de bruuske schok die daardoor wordt veroorzaakt? Of uiteindelijk toch in de EU blijven?

Het zou een nieuwe stap in het terra incognita zijn. Want ook de regeringsleiders en staatshoofden van de EU27 zouden wellicht moeten akkoord gaan om de echtscheidingsprocedure stop te zetten, moesten de Britten dat vragen. Maar ook dat zou niet onmogelijk mogen zijn.

Toegegeven, elegant is het allemaal niet. Maar er zit al lang geen goede kant meer aan de brexit. Ofwel komt er een deal en verliest de EU zijn grootste handelsnatie, een kernmacht bovendien, met vetorecht in de VN-Veiligheidsraad.

Ofwel beleven we de schok van de no deal brexit, met alle economische schade en problemen in Noord-Ierland er bij. Een tweede referendum daarover, zoals de top van de Britse zakenwereld en 700.000 betogers vragen, zou daarom geen slecht idee zijn.