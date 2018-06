F-16-chaos

Na alle turbulentie in het F-16-dossier is het enige houvast dat de regering haar eigen regels volgt en vóór 11 juli kiest tussen de F-35 en de Eurofighter.

Voor een regeringsbeslissing van minstens 3,6 miljard euro is het merkwaardig hoe de discussie over de vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen de voor-bije maanden al is gelopen. Het begon nochtans helder. De N-VA, CD&V, Open VLD en de MR kwamen in het federale regeerakkoord overeen dat ze de F-16’s zouden vervangen, zodat België op lange termijn een capaciteit gevechtsvliegtuigen behoudt. Vervolgens werd een procedure uitgeschreven waarbij duidelijk was tegen wanneer kandidaat-bouwers zich moesten melden en op basis van welke regels ze zouden worden beoordeeld. Het Amerikaanse Lockheed Martin, dat de F-35 bouwt, diende een bod in. Het Europese consortium Airbus/BAE, dat de Eurofighter maakt, deed hetzelfde.

Toen kwam de brutaliteit. Het Franse Dassault vroeg de regering-Michel haar procedures opzij te schuiven en de Franse Rafale te kopen. Parijs zwaaide met een belofte van 20 miljard euro investeringen en met de subtiele herinnering dat Frankrijk het België lastig kan maken in het beheer van het financieel explosieve Dexia én in de eeuwige spanningen tussen Engie en de Belgische staat. In de regering lijkt vooral de MR van premier Charles Michel gevoelig voor de Franse demarche.

Toen kwam de chaos. De sp.a bracht in maart documenten uit die moesten bewijzen dat de F-16’s niet aan vervanging toe zijn en dat de legertop het dossier manipuleerde. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) creëerde daarop zijn eigen probleem door te stellen dat een probleem zou ontstaan als de mails echt waren. Dat waren ze, waarop twee audits werden besteld.

Daarna werd het knullig, toen die audits in het parlement werden voorgesteld via een ongedateerd en niet-ondertekend A4’tje. Maar feit blijft dat de oppositie ook in de weken daarna niet de smoking gun vond die ze beweerde te hebben. Vorige week leek sp.a-voorzitter John Crombez die alsnog vast te hebben, tot gisteren bleek dat de mails waarop hij zich beroept vals zijn.

Na al die mist, chaos en brutaliteit is het daarom belangrijk opnieuw houvast te zoeken. De eerste vraag is of België wel moet investeren in defensie. Het antwoord is ja, omdat we al jaren onze internationale afspraken in de NAVO niet nakomen, omdat de wereld gevaarlijker is geworden en omdat de Verenigde Staten minder dan vroeger bereid zijn voor ons te vechten als wij geen zin hebben.

De tweede vraag is of gevechtsvliegtuigen dan een goede investering zijn. Opnieuw valt daar veel voor te zeggen, omdat het ook economische en technologische voordelen met zich mee brengt en vermijdt dat in de NAVO andere militaire inspanningen aan België worden gevraagd, zoals grondtroepen.

De derde vraag is of niet een grondiger democratisch debat nodig is. Hier is het antwoord dat de N-VA, CD&V en Open VLD in hun verkiezingsprogramma in 2014 voor nieuwe gevechtsvliegtuigen of meer defensie-investeringen hebben gepleit. Die partijen vertegenwoordigen meer dan twee op de drie Vlaamse kiezers.