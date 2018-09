Falend energiebeleid

België krijgt de rekening gepresenteerd voor het onsamenhangend energiebeleid. Er dreigt een stroomtekort. Maar geen paniek, de overheid heeft een plan. Een afschakelplan.

Door onverwachte – of zijn ze niet zo onverwacht? – problemen met de kerncentrales, dreigt deze winter een stroomtekort in ons land. Maar geen nood, de plannen om dit op te vangen liggen klaar. Het afschakelplan dat in de winter van 2014-2015 werd gemaakt, toen eveneens een black-out dreigde, moeten gewoon uit de lade worden gehaald. Het moet misschien wat worden geactualiseerd. Maar dat kan vlug gebeuren.

Is de vraag naar elektriciteit de komende maanden op een bepaald ogenblik groter dan wat kan worden geproduceerd of ingevoerd? Dan koppelen we gewoon een aantal gemeenten en bedrijven van het net af. Zo simpel is het. Opdat niemand daardoor zou worden verrast, maken we op voorhand bekend wie het in dat geval zonder elektriciteit zal moeten stellen. Prima toch?

België is een van de meest ontwikkelde en welvarende landen te wereld. Maar anno 2018 slagen we er niet in om iedereen die dat wenst van elektriciteit te voorzien. Als de weersomstandigheden in november tegen zitten – lage temperaturen, weinig zon, weinig wind - moet de elektriciteit gerantsoeneerd worden. Wat een blamage!

De verantwoordelijkheid hiervoor mag in de schoenen van de opeenvolgende regeringen worden geschoven die er de vele voorbije jaren niet in geslaagd zijn een samenhangend energiebeleid uit te stippelen op langere termijn.

We hebben in België vier (!) ministers van Energie – een federale en drie regionale. Als er deze winter inderdaad een stroomtekort is, mogen die met een brevet van onbekwaamheid in mei volgend jaar naar de verkiezingen trekken.

Via de ene pax electrica naar het volgende energiepact werd een zigzagbeleid gevoerd.

Het dreigende stroomtekort wordt nu ook meteen weer aangegrepen voor een partijpolitiek spelletje zwartepieten. Maar dat we in deze situatie zijn beland, is de brede verantwoordelijkheid van alle partijen die de afgelopen kwarteeuw mee hebben bestuurd.

Via de ene pax electrica naar het volgende energiepact werd een zigzagbeleid gevoerd. De kerncentrales moesten toe, mochten open blijven, moesten toe, mochten openblijven. Er kwamen subsidies voor groene stroom, wat later werden ze weer teruggedraaid.

In zulke omstandigheden is het moeilijk om langetermijninvesteringen te plannen, zowel voor de uitbaters van kerncentrales als de uitbaters van gasgestookte elektriciteitscentrales en voor de ontwikkelaars van projecten van groene elektriciteit.

Nu worden we geconfronteerd met de gevolgen van dat beleid: we zitten met verouderde, krakkemikkige kerncentrales en er is te weinig niet-nucleaire productiecapaciteit die het uitvallen van de kerncentrales kan opvangen. Volop elektriciteit invoeren uit het buitenland dan maar? Dat kan, als onze buurlanden elektriciteit op overschot hebben. Maar dat hebben ze niet altijd.

Het energiebeleid moet drie doelstellingen realiseren: de bevoorrading van elektriciteit waarborgen, de prijs van elektriciteit betaalbaar houden, en het gebruik van fossiele brandstoffen - steenkool, olie, gas - voor de productie van elektriciteit terugdringen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.