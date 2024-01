Feitenvrij

Toen het cijfer van de PVDA weerlegd werd, hield Hedebouw nog vol dat hij toch juist zat met het constant bijsturen van zijn boodschap. Het was geen kritiek op Colruyt, maar het ging over de DBI-aftrek die Colruyt gebruikte. Daarna ging het om de vennootschap in Luxemburg. Maar geen van die redeneringen deed dat leugenachtige cijfer kloppen. Om nu dus een week later toe te geven dat de partij wel degelijk fout zat. Had de PVDA van in het begin de fiscale ontsnappingsroutes van sommige multinationals gehekeld, dan had ze een fair punt kunnen maken over een minimumbelasting voor bedrijven die (internationaal) nodig is. Alsnog probeert de PVDA het over die boeg te gooien, maar het kwaad is geschied.