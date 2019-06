Filiaalpijn

Als Lufthansa ingrijpt bij zijn lagekostendivisie Eurowings, zal Brussels Airlines de pijn voelen van ‘het filiaal zijn’.

Dat de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa haar winstverwachtingen voor dit jaar verlaagt, veroorzaakt zenuwachtigheid in Brussel. Vooral de lagekostendivisie Eurowings behaalt de beoogde resultaten niet, en Brussels Airlines is daar een onderdeel van. Er komen extra hervormingen bij Eurowings, kondigde Lufthansa aan. Die raken allicht ook Brussels Airlines. Kostenbesparingen zijn een manier om de te lage rendabiliteit van Eurowings op te krikken. En die zijn voor een stuk te realiseren door Brussels Airlines verregaander in Eurowings te integreren.

De vakbonden bij Brussels Airlines zien de bui al hangen, en zetten zich schrap. Ze herinneren aan de werkgelegenheidsgarantie die Lufthansa begin dit jaar gaf aan het grondpersoneel van het Belgische filiaal. Ook benadrukken ze andere afspraken, over het behoud van de merknaam en over de activiteiten, die ze met de Duitsers maakten toen die begin 2017 Brussels Airlines helemaal overnamen.

Maar zulke garanties en afspraken zijn juridisch moeilijk af te dwingen, en er kunnen voor Lufthansa gegronde economische redenen zijn om daarop terug te komen. De luchtvaartsector heeft het moeilijk door de internationale handelsspanningen en de hogere kerosineprijzen. In Europa komt daar de bikkelharde concurrentie tussen de lagekostenmaatschappijen bij. Die veroorzaakt een overaanbod en een neerwaartse prijsdruk. De internationale luchtvaartorganisatie IATA verwacht dat de winst in de sector dit jaar met een kwart daalt. Een aantal luchtvaartmaatschappijen is al failliet gegaan of heeft het moeilijk: VLM, Germania, Alitalia, Jet Airways en Norwegian Air.

Ryanair

Het is een illusie te denken dat Brussels Airlines beschut is tegen de tegenwinden die de luchtvaartsector teisteren.

Ryanair, een van de grote spelers in Europa, kampt ook met een dalende winst en reageert met een prijzenslag, om zijn toestellen met zoveel mogelijk passagiers te vullen en concurrenten uit te markt te duwen. Tot de concurrenten die Ryanair zo het leven lastig maakt, behoren Eurowings en Brussels Airlines.

Het is een illusie te denken dat Brussels Airlines de dans kan ontspringen als Lufthansa ingrijpt bij Eurowings. Als het regent in Frankfurt - waar de hoofdzetel van Lufthansa ligt - of in Düsseldorf - waar Eurowings hoofdkwartier houdt -, druppelt het in Brussel. De Belgen kunnen inroepen dat het rendabiliteitsprobleem niet vooral in Brussel ligt, maar dat zal weinig indruk maken. Wie deel van een groep uitmaakt, kan zich niet aan haar strategie onttrekken. Van elk onderdeel zal een inspanning - solidariteit - worden gevraagd.