Financieel testosteron

Een legertje van kleine beleggers draait de pikorde in Wall Street om. De grote hefboomfondsen beven. Voor het moment toch.

De - voorlopig tijdelijke - koersexplosie van het aandeel GameStop de voorbije weken is het beste voorbeeld van de onverbiddelijke strijd die nu vaak wordt gevoerd rond aandelen die in de greep van zogenaamde 'shorters' zaten. Shorters zijn doorgaans professionele beleggers, meestal hefboomfondsen, die na een studie van de cijfers van een bedrijf erop rekenen dat de waarde ervan zal dalen. Daarom verkopen ze geleende aandelen duur en hopen ze die later tegen een veel lagere prijs te kunnen kopen om ze aan de lener terug te geven. Het verschil gaat als winst in hun zakken.

Shorters hebben geen goede naam. Tijdens de financiële crisis van 2008 stonden grote shortposities uit op allerlei derivatenfondsen. Ondanks hoge kredietwaardigheidscijfers waren de derivaten verpakte rommel. In 2008 spatte die bubbel uiteen en in de ondergang van die markt werden heel wat banken meegesleurd. De shorters verdienden er miljarden aan.

In 2020, tijdens de coronalockdown, stond een nieuwe, diffuse groep van kleine beleggers op. Wat al een tijdje broeide onder de waterlijn, kwam helemaal boven. Via platformen zoals Reddit verzamelden miljoenen kleine beleggers. Ze gingen op jacht naar individuele aandelen.

Opgejaagd wild

Niet zomaar aandelen, maar aandelen waarop belangrijke shortpositie uitstonden, zoals GameStop. Dat is een 'stenen' keten die spelletjes en consoles verkoopt en helemaal afgeschreven leek. Maar door massale aankopen explodeerde de koers en de grote hefboomfondsen werden verplicht hun verlies te nemen. Eén fonds verloor 2,7 miljard dollar en moest gaan bedelen bij bevriende fondsen om te overleven.

Dit is de wraak van 'Main Street' op Wall Street, een afrekening met de elite zeg maar. Maar het is een gevaarlijk spel.

De hefboomfondsen zijn opgejaagd wild geworden. Ze zijn ook duidelijk een doelwit van deze 'gedegenereerden', zoals ze zichzelf noemen. Ze rekenen met plezier en vaak zonder veel tact af met de grote spelers op de Amerikaanse beurs. De roep van de klassieke grote beleggers om onderzoek te doen naar 'marktmanipulatie' is luid.

Onvermijdelijk dringt zich een politieke vergelijking op. Dit is de wraak van 'Main Street' op Wall Street, een afrekening met de elite zeg maar. Maar het is een gevaarlijk spel. Het opstuwen van koersen ver boven hun intrinsieke waarde loopt vroeg of laat verkeerd af. Iemand die tegen een hoge prijs dit soort aandelen koopt, hoopt dat de volgende gek er nog meer voor zal betalen. Als die gek niet opduikt, volgt onvermijdelijk een neergang. De zoete wraak kan omslaan in een drama.