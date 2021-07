Financiële zombies

De Nationale Bank moet strenger optreden tegen de zombies die rondwaren op de Belgische financiële markt.

Het Antwerpse beurshuis Merit Capital staat in de etalage. Voor de derde keer in enkele jaren. De Nationale Bank eist als toezichthouder dat er een betrouwbare en kapitaalkrachtige hoofdaandeelhouder komt. Maar die blijkt moeilijk te vinden. Het Britse Duet bood zich eerst aan, later de obscure oliegroep Netoil. De eerste viel door de mand, de tweede werd door de Nationale Bank gewogen en te licht bevonden.

Merit, dat zowat 1,2 miljard euro onder beheer heeft, is een relatief kleine speler. Andere Belgische beurshuizen of vermogensbeheerders zijn niet bereid veel geld neer te tellen om via een overname van Merit hun activiteiten uit te breiden. De kleine schaal van Merit maakt het ook een weinig interessant doelwit voor grote buitenlandse financiële spelers die op de verzadigde Belgische markt voet aan wal willen zetten. Dus komen er vooral vreemde vogels op af.

De Nationale Bank kan niet té kieskeurig zijn. Zonder een overnemer die vers kapitaal inbrengt, kan het beurshuis in de problemen komen en dreigen duizenden klanten de dupe te worden. Continuïteit is daarom van belang. Maar als een bank, beurshuis, vermogensbeheerder of verzekeraar om de haverklap op zoek moet naar een nieuwe aandeelhouder die niet of moeilijk te vinden is, komt dat de stabiliteit van de instelling ook niet ten goede.

De ervaring van de voorbije jaren leert dat het binnenhalen van een nieuwe aandeelhouder met weinig adelbrieven niet altijd een duurzame oplossing is.

Dat zijn de twee overwegingen waaruit de Nationale Bank als toezichthouder moet kiezen. Tot dusver gaf ze vooral de voorkeur aan het eerste scenario, omdat het opdoeken en afwikkelen van zo’n instelling een moeilijk proces is.

De ervaring van de voorbije jaren leert echter dat een nieuwe aandeelhouder die weinig adelbrieven kan voorleggen in huis halenook niet altijd een duurzame oplossing is. De overname van Ethias Bank door de Gentse vermogensplanner Optima draaide uit op een fiasco. De Chinese groep Anbang bleek uiteindelijk ook niet de veilige haven te zijn voor Bank Nagelmackers.

De onzekerheid die zo aanhoudt, is een slechte zaak voor de instelling zelf, voor haar werknemers en voor haar klanten. Het zijn zombies die ronddwalen in de Belgische financiële sector. De Nationale Bank dient daar kordater tegen op te treden. De stekker er uittrekken is de aangewezen oplossing.

Dat bedrijven failliet of in vereffening gaan, is niet ongewoon. Voor financiële instellingen ligt dat moeilijker. Tot nog toe. Het risico bestaat dat dat een kortsluiting veroorzaakt die schokgolven geeft in het financiële systeem en erbuiten. Maar dat zal veranderen als duidelijk wordt dat het opdoeken van financiële instellingen niet zo uitzonderlijk is en de onzekerheid die dat kan teweegbrengen grotendeels wordt weggenomen.