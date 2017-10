Fiscaal duwtje

Diesel- en benzinewagens moeten op termijn de baan ruimen voor elektrische auto’s. In de huidige overgangsperiode is een fiscaal steuntje voor elektrische en semi-elektrische wagens te verdedigen.

De regering-Michel had het aangekondigd in haar Zomerakkoord: ze zou het fiscaal voordeel voor de zogenaamde fakehybrides - dure SUV’s zoals de Porsche Cayenne met een beperkte oplaadbatterij - fors terugschroeven. Terecht: het fiscaal voordeel voor dat type auto’s heeft enkel tot gevolg dat sommige mensen zo’n prestigieuze auto kunnen kopen met een flinke korting, maar het leidt niet tot een vermindering van schadelijke uitstootstoffen.

Maar in een klap zouden nu ook plug-in hybrides uit het middensegment worden getroffen, blijkt uit de ontwerpteksten. Zoals de BMW 2, een gezinswagen. Is het collaterale schade, omdat de grens niet zo duidelijk kan worden getrokken?

De subsidiëring van consumptiegoederen door de overheid, ook van duurzame consumptiegoederen, is in principe nooit een goed idee. Maar hier is het verdedigbaar. Het fiscaal voordeel helpt bij de gewenste vergroening van het wagenpark. Dat is een eerste argument. Een hybride auto is duurder dan de diesel- of de benzineversie. Maar door die fiscaal anders te behandelen kan het prijsverschil grotendeels worden weggegomd. Het werkt, leert internationaal onderzoek. Ook op de Belgische wegen rijden na een moeizame start al wat meer elektrische of half-elektrische auto’s rond.

Hybride auto’s zijn een opstapje naar volledig elektrische wagens.

Er is een tweede argument om de aanschaf van hybrides fiscaal te blijven ondersteunen. Er bestaan nog niet zoveel betaalbare volledig elektrische automodellen die honderden kilometers kunnen rijden. Ze komen er wellicht wel aan. Maar in die tussenperiode zijn hybrides een tweede beste oplossing. Ze zijn ook een middel om automobilisten vertrouwd te maken met elektrisch rijden. Ze vormen een ideaal opstapje.

Uitwassen moeten uiteraard worden bestreden. Natuurlijk moet de regering de kostprijs van die stimuli voor de begroting onder controle houden. En misschien is een investering in een uitgebreider net van elektrische laadpalen nuttiger om het elektrisch rijden meer ingang te doen vinden. Maar op dit moment de verkoop van bijna álle hybride wagens hypothekeren door het fiscaal voordeel terug te schroeven, is niet aangewezen.

Het wagenpark wordt in toenemende mate elektrisch. Die tendens is onomkeerbaar. Op termijn worden de schadelijke stoffen uitbrakende diesel- en benzinewagens gebannen, eerst uit de steden, dan van de wegen. Parijs duldt vanaf 2024 geen diesels meer in de stad, en vanaf 2030 ook geen benzines meer. In het nieuwe Nederlandse regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken dat er vanaf 2030 in bij onze noorderburen alleen nog emissieloze auto’s mogen worden verkocht.

Enkele autoproducenten zijn mee met die ontwikkeling. Het Zweeds-Chinese Volvo heeft in juli gezegd dat het vanaf 2019 - binnen anderhalf jaar - alleen nog elektrisch aangedreven modellen lanceert. Die focus zal elektrische auto’s ook betaalbaarder maken.

De elektrische auto zal binnen afzienbare tijd dus sowieso de benzines en de diesels verdringen. Op termijn moet de overheid de aanschaf ervan niet meer aanmoedigen en kunnen de subsidies verdwijnen. Maar voorlopig nog niet. Er is een overgangsperiode die nog even moet worden overbrugd.