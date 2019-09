Frans-Vlaanderen

Ooit voerde Vlaanderen een beleid in de traditie van het nuchtere Nederland. Beetje bij beetje zijn we meer op Franstalig België gaan lijken.

Krijgen we de politici die we verdienen? Soms zou je het denken. In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei stelde geen enkele politieke partij een plan voor om het gat van zo’n 12 miljard euro in de begroting te dichten. Op drie partijen na - N-VA, Groen en sp.a - legden alle partijen het federaal Planbureau zelfs plannen voor die het tekort nog groter maakten.

Deze week werd duidelijk dat het gat in de sociale zekerheid aan het oplopen is tot 3,1 miljard euro. Zoiets gebeurt vanzelf, omdat de pensioenuitgaven vanzelf stijgen. Ook bleek dat de Franse Gemeenschap afstevent op een tekort van 600 miljoen euro. ‘Ik noem dat geen budgettaire ontsporing’, zei minister van Begroting Frédéric Daerden (PS) kurkdroog.

De onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD gingen het weekend in, voor een regering waar de begrotingsambitie ook al lijkt verdampt. De begroting mag ongegeneerd in het rood. En dan nog dreigt het teruggevonden evenwicht in 2024 zelfbedrog te worden, omdat investeringen niet zullen worden meegeteld. Nochtans kosten die ook geld.

De tekorten zijn meer dan een cijfertje in een tabel. Ze zijn een koortsthermometer die aangeeft dat we al lang niet meer in staat zijn op een duurzame manier collectieve beslissingen te nemen. De overheid in ons land sluit een sociaal contract met de burger in de wederzijdse wetenschap dat een deel van de factuur niet betaald is. En iedereen denkt dat op termijn iemand anders wel de centen op tafel zal leggen.

Schaduw

In die zin werpen de verkiezingen van 26 mei nog altijd hun schaduw op de Vlaamse formatie, die deze week de kaap van vier maanden rondde. Niet alleen omdat Vlaanderen zich qua begroting volledig in de Waalse traditie dreigt in te schrijven, maar ook omdat elders de klap van 26 mei alle ambitie dreigt weg te vagen.

Niet de klimaatmarsen wegen daarbij het zwaarst. Wel de snelheid waarmee het Vlaams Belang politiek kapitaal opbouwde in zijn strijd tegen het rekeningrijden en via een migratiediscussie over het Marrakeshpact de federale regering deed vallen. Of de herinnering hoe de minste factuurverhoging - denk aan de Turteltaks - het einde van een politieke carrière kan betekenen.

Het verklaart de traagheid waarmee deze Vlaamse regering wordt geboren en voedt de twijfel over het niveau van ambitie waar de regering straks mee aan de slag gaat. Politiek-strategisch is het zelfs logisch: zelfs het Vlaams Belang of de PVDA krijgen een petitie tegen het begrotingstekort niet van de grond. Eén tegen nieuwe belastingen of besparingen wel.