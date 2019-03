Franse Google-taks

Dat Frankrijk uitpakt met een eigen taks op de internetreuzen, maakt de invoering van een ‘Google-taks’ op Europees niveau moeilijker.

De Franse minister van Economie Bruno Le Maire presenteert woensdag een wetsontwerp dat de invoering beoogt van een speciale belasting op internetplatformen. De zogenaamde Google-taks viseert de grote internetbedrijven zoals Google, Facebook, Uber en Booking.com die data exploiteren en zo consumenten en producenten met elkaar in contact brengen. Bedrijven die zelf ook hun producten of diensten voor een deel rechtstreeks via e-commerce verkopen, blijven buiten schot.

De Franse regering neemt die beslissing omdat de gesprekken over de invoering van zo’n Google-taks op Europees niveau maar niet opschieten. Een aantal Europese landen staat op de rem, omdat ze hun eigen internetbedrijven willen beschermen, omdat ze liever willen dat over zo’n belasting afspraken worden gemaakt ook met landen buiten de EU, of omdat ze niet akkoord gaan met het principe dat de belasting wordt geheven op de omzet, en niet op de winst.

Parijs, dat de voortrekker was van het vastgelopen Europees initiatief, doet het dan maar op eigen houtje. Overigens zijn er nog andere landen, zoals Italië, Oostenrijk en Spanje die een gelijkaardige taks in de steigers hebben staan.

Dat Frankrijk in actie schiet, is begrijpelijk. Het frustreert dat de grote internationale internetbedrijven nauwelijks belastingen betalen op hun miljardenwinst, omdat ze handig gebruik maken van de verschillen in de nationale belastingwetgevingen. Volgens de Franse minister van Economie Le Maire betalen de internetbedrijven maar 8 tot 9 procent winstbelasting, terwijl dat voor een normaal bedrijf in de Europese Unie gemiddeld 23 procent is.

Het is ongewoon dat de belasting wordt geheven op de omzet en niet op de winst. Het is een serieuze afwijking van de principes die aan de basis liggen van de inkomstenbelasting, ook van die voor de vennootschappen. Maar dat is een noodgreep. Door het gegoochel van de internetbedrijven met het aanrekenen van marketingkosten en vergoedingen voor intellectuele eigendom is het haast onmogelijk na te gaan in welk land ze precies hoeveel winst realiseren. Een belasting om de omzet is niet ideaal, maar is in deze omstandigheden toch de beste manier om de internetbedrijven aan te manen tot het nakomen van hun fiscale plichten.

Dat Frankrijk zo enthousiast uitpakt met deze nieuwe belasting, komt natuurlijk ook omdat er nauwelijks Franse bedrijven door de belasting zouden worden getroffen. Le Maire zegt dat de Franse ‘Google-taks’ van toepassing zal zijn op een dertig internationale internetreuzen. Vooral Amerikaanse, Chinese en Duitse groepen, en maar één Franse – het internetadvertentiebedrijf Criteo. Zo is het gemakkelijk natuurlijk.