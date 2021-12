Gas en oorlogsretoriek

De Duitse dreiging was de zoveelste waarschuwing aan Rusland om Oekraïne niet binnen te vallen. Eerder hebben de VS al gezegd dat het ongeziene economische sancties zou nemen tegen Rusland bij een inval. Rusland zou onder meer uitgesloten worden uit het internationaal betalingsverkeer. Een video-onderhoud tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische collega Vladimir Poetin vorige week kon de situatie niet ontmijnen. En ook de Europese Unie bereidt sancties 'zonder voorgaande' voor om te verhinderen dat Rusland het buurland binnenvalt.

De reden tot ongerustheid is de troepensamentrekking van de Russen aan de Oekraïense grens. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky probeert de NAVO te overtuigen hem te helpen in het conflict. Maar de boodschap uit de VS en EU is duidelijk: er komt geen rechtstreekse militaire hulp. Rusland voert overigens aan dat Oekraïne zich schuldig maakt aan militaire provocatie in het oosten van het land. Dat wordt bezet door separatisten met Russische steun.