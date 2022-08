Gasblokkade

Gasprijzen blokkeren is een aanlokkelijk idee. Maar het blijft onduidelijk of het wel kan zonder een nog groter probleem te creëren: dat de gastoevoer blokkeert.

Premier Alexander De Croo en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten bleven dit weekend hameren op een blokkering van de gasprijs op Europees niveau. De komende weken proberen ze andere Europese landen van dat idee te overtuigen, alsook op Belgisch niveau op het Overlegcomité de violen te stemmen over het energiebeleid.

Ergens is dat de goede manier van werken. Het is meer dan terecht om na te denken over een energieplan dat België en Europa door de winter moet loodsen en daarna door de winters die volgen. En het houdt evenzeer steek voor zo’n plan alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen, zowel in de EU als binnen België.

Al even begrijpelijk is de poging op de gas- en elektricteitsmarkten in te grijpen. Die markten zijn namelijk geen klassieke vrije markten. Voor dat laatste heb je een groot aantal afnemers nodig én een groot aantal aanbieders. Er is bovendien een product nodig waarvan je de kwaliteit en de eigenschappen makkelijk kan vaststellen, dat je makkelijk kan stockeren en dat alle kosten in de prijs reflecteert.

Energie voldoet op veel punten niet aan die definitie. Voor sommige vormen ervan, zoals kernenergie, zijn er slechts enkele producenten. Veel vormen van energie, zoals elektriciteit, zijn maar beperkt stockeerbaar. Bovendien zijn er immense verborgen kosten. De twee belangrijkste zijn de uitstootgassen die het klimaat opwarmen én de sociaal-politieke onrust waarmee hoge prijzen een samenleving kunnen verhitten.

Alleen betekent dat niet dat je plots zonder gevaar alle wetmatigheden van de markt opzij kan schuiven. De belangrijkste van die wetmatigheden is dat prijzen stijgen als het aanbod daalt en de vraag niet mee daalt. In die situatie bevinden we ons vandaag, ook al is ze het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Uiteindelijk blijft dat de grimmige realiteit van vandaag waaraan zelfs alle Europese regeringen samen weinig kunnen veranderen: we zijn in een economische oorlog met Rusland, dat ondanks al zijn tekortkomingen een energie- en grondstoffengrootmacht is.

Tegen die achtergrond is het nog altijd niet duidelijk hoe je prijzen kan plafonneren en tegen welke kost dat zou gebeuren. Uiteraard kan de Europese Unie proberen een gezamenlijk aankoopkartel te vormen. Maar dan moet dat plafond een prijs vormen waaraan voldoende producenten nog altijd winstgevend kunnen en willen leveren. Een andere vraag blijft of de hoge prijzen op de markten helaas niet vrij accuraat de paniek over de leveringen van deze winter in Europa reflecteren en we dus symptomen bestrijden. Een andere vraag is hoe je bij eventuele schaarste dat prijzenplafond afdwingt: hoe verbied je bedrijven die stil dreigen te vallen en duurdere energie kunnen betalen om een prijs te bieden die boven het plafond ligt? En nog een heikel punt is of al met schulden beladen overheden dan zelf financieel moeten tussen komen om de prijs laag te houden, zoals nu in Spanje gebeurt.