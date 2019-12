Gastoevoer

De Amerikaanse president Trump legt sancties op aan Amerikaanse en Europese bedrijven die werken aan de gaspijplijn Nord Srream 2. Daarmee nemen de VS gewoon een deel van de energiebevoorrading van de EU over. Komt er nu meer dan symbolisch protest?

Nord Stream 2 kwam er nadat de gasbevoorrading uit Rusland herhaaldelijk werd onderbroken wegens meningsverschillen met Oekraïne via Nord Stream 1. Met het nieuwe project gaat het gas rechtstreeks van Rusland naar Duitsland en slaat daarmee alle mogelijke stations over.

Het verzet tegen deze gaspijpleiding is al heel oud. Ook de voorganger van Donald Trump, de Democratische president Barack Obama, voelde niks voor deze gasleiding. En ook de voormalige Oostbloklanden voelden zich gepasseerd -letterlijk dan- door de onderzeese verbinding.

Duitsland zette evenwel door en samen met het Russische Gazprom kreeg de leiding concreet gestalte. Tot vorige vrijdag Trump een defensiewet ondertekende waarin ook de sancties tegen Nord Stream zaten.

Het verzet tegen deze gaspijpleiding is al heel oud. Ook de voorganger van Donald Trump, de Democratische president Barack Obama, voelde niks voor deze gasleiding.

Het Amerikaanse verzet is begrijpelijk. Het land zou maar al te graag zelf gas uitvoeren naar Europa nu het door het schaliegas een groot overschot heeft. Bovendien zien de VS in Oekraïne een grote bondgenoot, dat geldt zowel voor de Democraten als de Republikeinen. Als bij wonder legden Rusland en Oekraïne hun zoveelste gasconflict dit weekend bij. Toeval?

Bovendien weten de Amerikanen dat ze perfect kunnen rekenen op een aantal Europese landen die ook afkerig staan tegenover het project, zodat de Europese verdeeldheid op voorhand bekend is.

Niet zonder enig cynisme verdedigde de Amerikaanse ambassadeur Richard Grenell dit weekend de beslissing als 'pro-Europees' en in de lijn van 'een langdurige Europese politiek die teruggaat tot het Obama-tijdperk'.

Voor de Duitse vice-premier Olaf Scholz was de Amerikaanse beslissing een 'inmenging in binnenlandse zaken'. Eerder veroordeelde ook kanselier Angela Merkel de voorgenomen sancties.

De voorgenomen sancties hadden onmiddellijk effect. De Zwitserse firma die de laatste kilometers moet afwerken, stopte onmiddellijk met de werken.

Europa laat weten dat het de genomen maatregelen 'bestudeert'. Dat kan even duren, want de EU is in kerstverlof tot 6 januari.

Dat Europa tot een standpunt komt is op zijn minst onzeker, en wellicht is de verdeeldheid zo groot dat er belist zal worden om niet te beslissen. Waardoor Washington dus meteen ook de energietoevoer naar Europa regelt.

Dat de VS hun sancties tot ver buiten de VS kunnen afdwingen, is al bekend sinds Obama enkele Europese banken aanpakte nadat ze Amerikaanse, geen Europese, regels hadden overtreden. Door de dollar omspant de extra-territorialiteit van de VS de hele wereld. Dat bleek nog maar eens toen Trump nieuwe sancties tegen Iran oplegde en de Europese bedrijven gedwee hun investeringen introkken. De beloofde paraplu van de EU stelde niks voor, ditmaal zal dit niet anders zijn.