De maatregelen om de vertragingen bij het spoor te verhelpen lopen vertraging op. Het is wachten op een studie. Maar die is nog niet besteld.

Stiptheid. Het was een criterium op de schoolrapporten vroeger. En op dat onderdeel is de NMBS gebuisd. Minder dan de helft van de treinen reed vorig jaar op tijd, blijkt uit interne cijfers van de spoorwegmaatschappij. Maar omdat de NMBS een wel heel ruime definitie van stiptheid hanteert - een trein rijdt op tijd zolang hij geen zes minuten vertraging heeft - ogen de officiële cijfers beter en haalt de NMBS een stiptheidsscore van 87,2 procent.

Dat is op het eerste gezicht een onderscheiding. Maar daarmee haalt de NMBS niet de doelstelling van 92 procent stipte treinen die in de beheersovereenkomst met de overheid is vastgelegd.

Bovendien maakt de NMBS zich schuldig aan bedrog. Want in een poging de doelstelling te halen worden de reistijden van sommige trajecten in de nieuwe dienstregelingen regelmatig verlengd. De spoorwegmaatschappij legt de lat voor zichzelf almaar lager. Zelfs dan slaagt ze er niet in om erover te springen.

De frequente vertragingen zijn een grote bron van ergernis voor de treinreizigers, blijkt uit een tevredenheidsenquête van de NMBS die eind vorig jaar uitlekte. Ze zijn een oud euvel dat maar niet verholpen geraakt, ondanks de plechtige beloftes daarover van elke nieuwe spoorbaas die aantreedt.

Spitsroede

Het was woensdag dan ook spitsroeden lopen in het parlement voor NMBS-CEO Sophie Dutordoir en haar collega Luc Lallemand van de spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Ze waren er uitgenodigd om tekst en uitleg te geven over de vertragingen. Ze hadden hun verdedigingslinie klaar: de vertragingen zijn voor een groot stuk te wijten aan externe factoren waar noch de NMBS noch Infrabel enige greep op hebben, zoals mensen die op de sporen lopen, zelfdodingen en kabeldiefstallen.

Ze kaatsen de bal ook terug naar de politieke wereld, door de oorzaak deels te leggen bij de complexe structuur van het Belgische spoorwegennet, de vele stopplaatsen (waarin de spoorwegmaatschappij van de politici niet mag sabelen) en de verouderde treinstellen, omdat de overheid de NMBS te weinig geld geeft voor investeringen in nieuw materieel.

Maar Dutordoir en Lallemand beloofden de kwaal van de vertragingen te zullen aanpakken. Ze gaan bijlessen nemen. Ze hebben een studie besteld! Bij een externe consultant! Die moet uitvlooien hoe de stiptheid kan verbeteren.

Nog maar eens een studie bestellen is een uitstekende manier om tijd te kopen.

Een briljant idee. Dat overigens niet voor het eerst wordt uitgeprobeerd. Een gelijkaardige studie werd in 2011 al gedaan. Maar daar is blijkbaar weinig mee gebeurd. In elk geval vindt de spoortop een nieuw onderzoek nuttig, ‘want de context is intussen grondig veranderd’. Tja, dat gebeurt als je een rapport stof laat vergaren.

Een nieuw rapport bestellen is een uitstekende manier om tijd te kopen. Want tegen dat het rapport klaar is en vertaald is in concrete maatregelen, zijn we alweer een paar jaar verder.