Gecoördineerd beleid

In de coronastrijd pleit Open VLD voor een 1G-beleid. Alleen wie volledig gevaccineerd is, zou aan sociale evenementen mogen deelnemen. Het is tijd om de maatregelen Europees te ordenen.

Met een opmerkelijke bocht heeft de Open VLD haar opvattingen over het beleid tegenover de pandemie het voorbije weekend bijgestuurd. Premier Alexander De Croo, die rigoureus tegen verplicht vaccineren was, vindt een vaccinatiepas nu de beste manier om het zorgsysteem niet permanent onder druk te zetten.

De Vlaamse liberalen zijn er met andere woorden voorstander van dat het huidige 3G-beleid vervelt tot een 1G-beleid. Enkel wie een volledige vaccinatie kan voorleggen, wordt toegelaten tot het sociale leven. Van 'genezen' of 'getest' - de twee andere pilaren van het huidige 3G-beleid - is geen sprake meer. In België zouden we evolueren van een Covid Safe Ticket naar een vaccinatiepas.

België is niet het enige land dat kampt met het indijken van de pandemie. De omikronvariant verhoogt de druk in heel Europa. In Frankrijk is er het voornemen de pass sanitaire om te zetten in een pass vaccinal. Vanaf half januari zou iedereen vanaf 18 jaar de drie prikken tegen corona gekregen moeten hebben om op restaurant of naar de bioscoop te mogen. Soortgelijke stemmen gaan ook op in Duitsland en in andere landen. De bezorgdheid is overal dezelfde: de overbelasting van gezondheidszorg voorkomen.

De coronapandemie lijkt zeer moeilijk te bedwingen. Nieuwe varianten doen de ziekte telkens opnieuw opflakkeren. Gezondheidszorg is in de Europese Unie dan wel een bevoegdheid van de lidstaten, maar een beter gecoördineerde aanpak kan de wirwar van regels sterk beperken.

De gezamenlijke aanpak van de vaccinaankoop was een succes. De invoering van minstens een sokkel van gemeenschappelijke regels moet de strijd tegen de pandemie vereenvoudigen. Zelfs als landen meer maatregelen willen nemen, zou de basis in alle lidstaten dezelfde moeten zijn.

In een Europa met open grenzen is de stroomlijning van het coronabeleid een noodzaak.

De invoering van een vaccinatiepas is delicaat. De voordelen zijn duidelijk: hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder makkelijk het virus zich verspreidt. Bovendien lopen gevaccineerden veel minder risico om ernstig ziek te worden of op intensieve zorg te belanden. Maar het blijft, hoe je het ook bekijkt, een vorm van vaccinatieverplichting. Wie niet is geprikt, valt uit de boot.

Het tweede delicate punt is de privacy. Wie controleert wat en hoe? Die punten verdienen een ernstige discussie in de parlementen van de lidstaten, maar ook op het Europese niveau.

In een Europa met open grenzen is de stroomlijning van het beleid een noodzaak. Al is het maar om neveneffecten van het coronabeleid in land A niet naar land B te zien verschuiven. Antwerpen wordt tijdens deze feestdagen bijvoorbeeld overspoeld met shoppende Nederlanders omdat die dat in eigen land niet mogen.