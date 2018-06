Geen antwoord

De G7 is uiteengespat. Maar dat mag niet verwonderen met de huidige Amerikaanse president.

Op zijn geheel geëigende manier heeft de Amerikaanse president Donald Trump een bom gelegd onder de G7, de zelfgekroonde top van de zeven grootste economieën van deze wereld. Een halfslachtige eindverklaring, een intervieww aan de Amerikaanse zender CNN van de Canadese premier Justin Trudeau en een woeste tweet vanuit Air Force One waren voldoende om het econnomische leiderschap van het 'westen' uit elkaar te spelen.

Het was bovendien op voorhand te voorspellen. President Donald Trump stond al op ramkoers met Europa, Canada en Mexico omtrent zijn tarievenslag om staal en aliminium.

Volgens Trump zijn de VS het spaarvarken dat door de rest van de wereld wordt leeggeplunderd. Zijn argument is het handelstekort van de VS, dat hoog oploopt met de rest van de wereld.

Wat het meest verwonderlijke is aan de hele episode is de verwondering van de Europese leiders. Je kan Trump moeilijk verwijten dat hij niet doet wat hij zegt. Alleen omdat het zo anders is dan de gezapige wereldrelaties tot nu, dringt het blijkbaar moeilijk door.

Trump heeft blijkbaar als missie om de bestaande krachtsverhoudingen die sinds het einde van de tweede wereldoorlog vastlagen, op de schop te nemen. Enerzijds door een brutaal leiderschap, maar anderzijds door alle bestaande allianties ook meteen in vraag te stellen.

Dat is niet alleen brutaal maar ook confronterend. Het mag dan leuk zijn om een foto van Merkel via de sociale media te versrpeiden waarin ze in een dreigende positie tegenover de Amerikaanse president staat, iedereen weet dat Merkel niet op confrontatie uit is. Het is niet meer dan een symbolenstrijd, die je overigens niet kan winnen.

De stelling van Macron dat de G5 zonder de VS groter is dan de VS, is interessant. Maar daar is niks meer van over. De 'G6 min 1' heeft zich alleen verenigd in protest, niet in een of ander tegenoffensief.

Tekenend was dat de nieuwe premier van Italië, Giuseppe Conte, aanvankelijk zelfs de eis van Trump steunde om Rusland terug aan boord te hijsen, om dan alsnog via een diffuse mededeling terug aan boord van de Europeanen gehesen te worden.

Trump blijft wel de Amerikaanse president. Verontwaardigd reageren is in deze niet voldoende.

Na het klimaatakkoord, de aanvaringen rond de Navo en nu de G7, is de vraag uiteindelijk: wat is het antwoord? De verbazing, woede en dies meer volstaan niet meer. Trump voert gewoon zijn eigen agenda uit, en dat is niet bepaald leuk voor Europa.

Een duidelijk antwoord blijft uit. Goed, Levi's, Jack Daniels en Harley Davidson worden hier binnenkort duurder. Is dat een echte tegenzet? Wat als Trump de auto's gaat aanpakken? Iedereen weet dat Duitsland en Japan dan in hun hart worden getroffen. En die stap lijkt onvermijdelijk, zo meldt ieder goed geïnformeerd Amerikaans medium.

Om een of andere reden wil Trump de bestaande orde omver kegelen. De Amerikaanse president is onbetrouwbaar, chaotisch en onvoorspelbaar. Maar hij blijft wel de Amerikaanse president. Verontwaardigd reageren is in deze niet voldoende. Als Europese leiders iets willen doen, dan is nu het moment. Het stadium van onderhandelen is voorbij.