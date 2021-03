Geen gratis groei

Het gigantische stimuleringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden moet de Amerikaanse en wereldeconomie helpen. Maar het is niet zonder risico.

Met 1.900 miljard dollar wil de Amerikaanse president de economie uit het slop halen en de hardste kanten van de pandemie afvijlen. Het is een immens pakket. Ter vergelijking: Europa wil 750 miljard in de economie stoppen, maar dat gaat nog even duren. Biden ondertekende donderdag de wet die het plan in werking zet.

Het plan omvat een breed scala van financiële steunpakketten, zoals een cheque van 1.400 dollar voor heel wat Amerikanen, een aanvullende werkloosheidsuitkering en een belastingkrediet voor kinderen, feitelijk een indirecte vorm van kinderbijslag. Ook scholen en lokale overheden worden ondersteund. Het vaccinatieprogramma wordt versterkt. Alle maatregelen worden met schulden gefinancierd.

Politiek is het een huzarenstukje. Biden wist zijn Democratische meerderheid in het Congres samen te houden en kon zo zijn eigen agenda volledig doordrukken. Dat opent de weg voor felle Republikeinse kritiek. Uiteindelijk zal de Amerikaanse kiezer in november 2022 bij de tussentijdse verkiezingen oordelen.

Het plan van Biden verandert de crisisbestrijding radicaal.

Het plan van Biden verandert ook de crisisbestrijding radicaal. Sinds de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende eurocrisis hebben de centrale banken een centrale rol gespeeld bij het bestrijden van de crisis via een nulrentebeleid en het opkopen van obligaties. Dat monetaire beleid moest de reële economie ondersteunen, maar veel van het geld belandde bij andere activa en vooral op de financiële markten. Uiteindelijk bereikte nauwelijks wat de reële economie. De verwachte groei hinkte achterop.

Nu gaat het geld rechtstreeks naar de reële economie. Daardoor ontstaat wel inflatiegevaar. Als de economie opnieuw aantrekt, zullen ook de prijzen aantrekken. Hoe snel en hoe hard de inflatie zal gaan, is moeilijk te voorspellen.

Dat is niet alleen een Amerikaans probleem. De VS kunnen relatief gemakkelijk hun schulden herfinancieren. In andere delen van de wereld zou dat wel een serieuze impact kunnen hebben. Het is niet voor niets dat de Europese Centrale Bank bijkomende maatregelen nam om de rente laag te houden in de eurozone. Europa staat minder ver in het ondersteunen van de eigen economieën en worstelt met een traag vaccinatieprogramma. Het licht op het einde van de tunnel ligt een stukje verder dan in de VS.