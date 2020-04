Geen handleiding

In Europa zoekt iedereen een uitweg uit de coronamaatregelen, maar een handleiding voor een goede en veilige exit bestaat op dit moment niet. Het is blind varen op onbekend terrein.

In Europa heeft ieder land wel een eigen variant om de strenge maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen. Dat is logisch omdat het virus ongelijk toesloeg en sommige landen nu eenmaal harder getroffen zijn dan andere. Na Italië zondag hebben Spanje en Frankrijk nu ook hun exitplannen voorgesteld. Die drie landen zijn het zwaarst getroffen op het Europese continent.

Hoe verschillend de aanpak ook is, de dilemma's zijn overal gelijk. Het heropstarten van het economische en maatschappelijke leven staat tegenover het gezondheidsrisico. Maar de druk is enorm om de economie en het sociale leven weer op gang te trekken.

De beperkingen die in veel landen zijn opgelegd gaan zelfs verder dan de beperkingen in oorlogstijd of tijdens een bezetting. Die radicale ingreep kan alleen maar gehandhaafd blijven als de redenen voor de maatregelen duidelijk zijn.

Het is ook duidelijk dat de politici moeilijke keuzes moeten maken. Vooral omdat de schrik voor een tweede golf, een heropflakkering van de pandemie, diep zit. In Duitsland is de besmettingsgraad weer toegenomen en dat is een verontrustende indicator.

Het is ieder voor zich op de weg naar een 'nieuw normaal'.

Dat betekent dat de pandemie zich weer sneller kan verspreiden. Kanselier Angela Merkel had de Duitse deelstaten vorige week nog gewaarschuwd om de maatregelen niet te vlug op te heffen. Maar de deelstaten beslissen zelf over de modaliteiten van een versoepeling.

Zelfs in landen met een robuust gezondheidssysteem is de gezondheidszorg zwaar op de proef gesteld. Een heropflakkering zou de druk op de ziekenhuizen en de medische wereld weer opdrijven. In de gegeven omstandigheden kan dat wel eens een fatale klap worden. Hoelang kan je een medische noodtoestand aan zonder dat het personeel volledig overwerkt geraakt?

In Frankrijk wordt daarom erg omzichtig gehandeld. De medische statistieken moeten goed zitten, anders gaat de versoepeling niet door. In Spanje geldt hetzelfde principe. Beide landen gaan de crisis ook geografisch verschillend aanpakken. Zwaar getroffen regio's moeten langer werken aan een versoepeling.

In Spanje is de druk groot om een vitale sector als het toerisme snel te herstarten. Maar in een anderhalvemeterwereld is dat eigenlijk onbegonnen werk.

In de Verenigde Staten speelt uiteindelijk dezelfde discussie, met dezelfde problemen. Ondanks zijn chaotische branie kan president Donald Trump maar weinig afdwingen. De staten zijn verantwoordelijk in deze materie. En waar de Europese Unie nauwelijks of geen rol speelt in de hele exitdiscussie, geldt dat ook voor de bewoner van het Witte Huis.