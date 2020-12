De Russische president Poetin toonde zich tijdens zijn jaarlijkse persconferentie erg combattief. Rusland wordt voorlopig geen knuffelcontact voor het Westen.

Als we president Vladimir Poetin mogen geloven, gaat het tussen de westerse 'agressiviteit' en de Russische 'knuffelbaarheid'. Tijdens zijn traditionele jaarlijkse persconferentie haalde de baas van het Kremlin fors uit naar de VS.

De opwarmer was veelbelovend. 'We hopen dat alle problemen tussen de VS en Rusland, of misschien niet alle problemen maar toch een deel ervan, opgelost geraken met de nieuwe Amerikaanse regering', zei de sterke man in het Kremlin. Opvallend is dat Poetin een van de weinige wereldleiders is die wachtte op de beslissing van het Amerikaanse kiescollege om de nieuw verkozen Amerikaanse president Joe Biden met zijn overwinning te feliciteren.

De vriendelijke toon bleef niet. Poetin beschuldigde de CIA ervan de hele vergiftiging van de dissident Aleksej Navalny opgezet te hebben om de Russische geheime dienst in een val te lokken. Bovendien zag hij in de verslaggeving over het onderzoek naar het incident ook de hand van de Amerikaanse geheime dienst. Hij betreurde dat zijn land geen inzage krijgt in de Duitse onderzoeksrapporten naar de zaak.

Op het vlak van de bewapening stelde Poetin zich eerder verzoenend op. Volgens hem hadden de Amerikanen het New START-verdrag opgezegd en hadden ze daarmee een nieuwe wapenwedloop uitgelokt. Rusland mag dan werken aan nieuw wapentuig, het blijft bescheiden in vergelijking met de Amerikaanse machtsontplooiing. 'We hebben drie basissen in het buitenland, de VS een heel netwerk', klonk het droog.

De Russische president ontkende nog maar eens elke betrokkenheid of inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Hij vermoedde wel dat het Westen pogingen zou ondernemen om zich te moeien met de Russische parlementsverkiezingen van 2021.

De president bleef vaag over zijn eigen toekomstplannen. Volgens hem heeft hij nog niet beslist of hij in 2024 voor een nieuw mandaat gaat. Al kan hij door de nieuwe grondwet tot 2036 aan de macht blijven.

Alles ligt klaar voor een nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en Rusland. En Europa zit daar pal middenin.

Poetin weet ook wel dat voor Rusland geopolitiek moeilijke tijden aanbreken. Biden heeft al laten verstaan dat hij Rusland keihard zal aanpakken. Hij gelooft net als alle Democraten dat de huidige bewoner van het Witte Huis, Donald Trump, in 2016 kon winnen omdat Rusland zich gemengd heeft in de verkiezingsstrijd.

Bovendien heeft Biden al laten verstaan dat hij het sanctiebeleid onverminderd doorzet. Het zal alleen 'scherper' worden. Dat geldt dan zeker voor Rusland.

Kortom, alles ligt klaar voor een nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en Rusland. En Europa zit daar pal middenin. De vraag is op welke manier Europa een eigen stem kan vormen. Of volgt het gewoon de VS? Beide keuzes hebben gevolgen maar neutraliteit is geen optie.