Geen uitweg meer

Met het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid en het onder Spaanse curatele stellen van Catalonië lijkt iedere uitweg afgesloten. Een onderhandelde oplossing is heel ver af.

Het Catalaanse conflict bereikte gisteren een climax. Op het moment dat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uitriep, stelde de Spaanse senaat de regio onder curatele. Beide partijen hebben daarmee hun troefkaart op tafel gelegd in een ongezien pokerspel. Dat heeft zware consequenties.

Catalonië heeft zichzelf geïsoleerd en kan, op enkele sympathiebetuigingen na, niet rekenen op externe hulp. Het uitroepen van de onafhankelijkheid plaatst de regio in een zeer kwetsbare positie op alle gebied.

De Spaanse reactie is niet min. Niet alleen wordt alle bestuur van Catalonië overgenomen door Spanje, de Catalaanse regeringsleden en parlementsleden die aan de stemming deelnamen, riskeren een celstraf tot 30 jaar. Het is maar de vraag hoe Spanje artikel 155 van de grondwet gaat afdwingen in de opstandige regio. De repressieve aanpak zal onvermijdelijk tegenreacties uitlokken. De Catalaanse premier Carles Puigdemont riep de Catalanen wel op tot burgerzin en vredelievendheid. Maar het is de vraag of dat meer is dan een vrome wens. Tot nu toe bleef het aan Catalaanse zijde opvallend geweldloos, in tegenstelling tot het Spaanse optreden bij het referendum op 1 oktober. Maar blijft dat zo als de Catalaanse leiders worden opgesloten? Zullen de Catalanen zomaar het gezag van Madrid aanvaarden? Die kans is erg klein.

Wie heeft in dit conflict nog de autoriteit om beide partijen aan de onderhandelingstafel te zetten?

Het zal van beide zijden grote koelbloedigheid vergen om het conflict niet in een geweldspiraal te laten ontaarden. Met wat de afgelopen weken is gebeurd, zijn de wonden aan de twee kanten diep.

De alom geprezen politiek onderhandelde oplossing ligt ver buiten bereik. De onvoorwaardelijke steun van de Europese Unie en van de Europese leiders voor de Spaanse premier Mariano Rajoy plaatst hen onvermijdelijk in het Spaanse kamp en maakt hen op voorhand ongeschikt als bemiddelaars, mochten de Spanjaarden dat al willen. Voor de Catalanen is het duidelijk: ze moeten niet op Europa rekenen.

Andere bemiddelaars zijn niet echt voorhanden, tenzij de Baskische premier Iñigo Urkullu het strijdperk in wil. Zijn bemiddelingspoging donderdag faalde. Urkullu stelde vervroegde verkiezingen voor in ruil voor het laten vallen van artikel 155. Maar dat wilde Madrid niet.

Beide partijen, gedreven door hun eigen logica, hebben elk voor de nucleaire optie gekozen. De politieke oorlog is totaal. En ook de uitwegen lijken afgesloten. Want wie heeft in dit conflict nog de autoriteit om beide partijen tot de orde te roepen en aan de onderhandelingstafel te zetten? Niemand. Dat maakt dit conflict uitzichtloos.