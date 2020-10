Geen verplichting

De familie Sioen wil de beursdeuren achter zich toeslaan. Voor de familie houdt dat steek, maar de kleine beleggers zijn niet verplicht te verkopen.

De familie Sioen lanceert een bod op alle aandelen van haar textielbedrijf die ze nog niet bezit. Met een biedprijs van 23 euro per aandeel, 26 procent boven de laatste koers, lijkt de premie op het eerste gezicht fair. Maar ook niet meer dan dat, want door de tweede coronagolf gingen de beurzen onlangs zwaar onderuit.

Voor de familie houdt de beursexit steek. Er zijn minder pottenkijkers - of nog erger: concurrenten - die mee speuren naar alles wat in het bedrijf reilt en zeilt. Geen publieke notering betekent minder rompslomp. Genoteerde ondernemingen moeten steeds strengere boekhoudregels hanteren, publieke jaarverslagen maken en de relaties met hun investeerders onderhouden. Een beursnotering kost geld. Al die kosten en verplichtingen vallen weg.

De familie heeft de beurs ook niet nodig als financieringsinstrument. Sinds de beursgang in 1996 heeft het bedrijf nooit meer een beroep gedaan op de publieke kapitaalmarkt. Door de lage rente is schulden aangaan goedkoper dan ooit. En als dat niet volstaat, staan rijke partijen te springen om hun centen in beloftevolle projecten van een sterk familiebedrijf te stoppen.

Soms loont het ook in kwade dagen de moeite als aandeelhouder door te zetten.

CEO Michèle Sioen was ook niet gelukkig met de beurskoers. Ze vond dat die de waarde van het bedrijf niet weerspiegelde. De voornaamste reden waarom ze van de beurs wil, is wellicht omdat de familie denkt een goede zaak te doen. Ze kan het zich veroorloven op lange termijn te denken en de grillen van de beurs naast zich neer te leggen.

Maar wie aandeelhouder is van Sioen is niet verplicht zijn stukken te verkopen. U hebt het recht te weigeren. Als meer dan 5 procent zijn aandelen bijhoudt, kan Sioen geen delisting aanvragen. Want ook veel kleine beleggers op de beurs zijn geen kortetermijndenkers. Ook gewone aandeelhouders beseffen heus wel dat een bedrijf niet immuun is voor de golven van de economie. U kunt als aandeelhouder snel eieren voor uw geld kiezen en ingaan op het bod, of samen met de familie een langetermijnrelatie aangaan. In goede en kwade dagen, al zijn het momenteel helaas die laatste.

Mocht Sioen niet slagen, dan mag ze niet rouwen. Een notering heeft ook voordelen: het verhoogt de bekendheid en het vertrouwen bij klanten en werknemers, het is een manier om personeel te belonen via aandelenopties, de notering kan ruzie bij erfenissen vermijden en vooral: als het echt nodig is, blijft de beurs een manier om kapitaal op te halen.