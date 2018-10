De Waalse regering laat zich gijzelen door FN Herstal en slikt daarom haar verontwaarding in over de Saoedische moord op journalist Jamal Khashoggi.

De brutale moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul brengt de Waalse regering in een lastig parket. Saoedi-Arabië is een van de belangrijkste klanten van de wapenfabriek FN in Herstal, een bedrijf dat voor 100 procent in handen is van de Waalse overheid. Kan die nog zaken blijven doen met een regime dat een van zijn critici op zo’n barbaarse manier de mond snoert?

Waals minister-president Willy Borsus (MR) blaast warm en koud. Hij zegt de wapenexport van FN naar Saoedi-Arabië te willen opschorten als er een Europees initiatief in die zin komt. Maar die kans is klein. Duitsland heeft zijn wapenleveringen aan het land voorlopig al stopgezet, maar Frankrijk nog niet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken noemde de moord op Khashoggi weliswaar een zware misdaad, maar komt pas met een antwoord als er volledige klaarheid is over de zaak. Als die er ooit komt. Frankrijk is een veel grotere wapenexporteur dan Duitsland, voor de Franse industrie staat er veel op het spel.

Saoedi-Arabië is een van de grootste exporteurs van olie, die westerse landen nodig hebben voor hun energiebevoorrading. Het land is ook een grote afnemer van allerlei westerse producten - wapens en andere - en een geldschieter voor westerse bedrijven. Daarnaast is het in het Midden-Oosten een belangrijke bondgenoot van het Westen tegenover Iran, die andere grootmacht in de regio.

‘Ne touchez pas à la FN’, is het devies dat in Wallonië geldt.

Een algemeen internationaal wapenembargo tegen Saoedi-Arabië is dus niet voor meteen. En het zal inderdaad niet veel effect hebben als het kleine Wallonië cavalier seul speelt. Daar zullen de Saoedi’s heus niet van onder de indruk raken.

Maar wat belet de Waalse regering, die geen rol speelt in het gegeopolitieke spel, om wel duidelijk haar afkeuring te laten blijken over de Saoedische handelswijze in de Khashoggi-zaak? In andere kwesties gaan Waalse politici er prat op hoge morele principes te hanteren. Maar als daar een prijs voor moet worden betaald, zijn ze niet meer zo principieel. Op dat vlak is FN Herstal de achilleshiel van Wallonië. Toen begin vorig jaar duidelijk werd dat Saoedi-Arabië in buurland Yemen op grote schaal dood en vernieling zaaide, was dat voor de toenmalige Waalse minister-president Paul Magnette (PS), bij andere gelegenheden altijd met het vingertje zwaaiend om anderen de les te spellen, ook geen reden om de Waalse wapenleveringen aan Saoedi-Arabië te stoppen.

Hoe de Waalse regering ook is samengesteld, als het om FN Herstal gaat, trekken de Walen aan hetzelfde zeel. FN is een van weinige resterende industriële kroonjuwelen in Wallonië, goed voor zowat 1.200 jobs in de Luikse regio, die met een economische neergang kampt. ‘Ne touchez pas à la FN’, is het devies dat in Wallonië geldt. Met FN beschikt de Waalse regering over een instrument om op het internationale toneel haar stem te laten horen als het over oorlogsvoering en mensenrechten gaat. Maar ze gebruikt dat instrument niet. Integendeel, ze laat er zich door gijzelen. Morele bezwaren worden opzijgeschoven voor economische belangen.