De federale onbestuurbaarheid van lopende zaken dreigt nu ook uit te dijen tot in Vlaanderen, dat nu mee wordt gegijzeld in een keten van veto’s.

Week zes zijn we intussen. En als iets de formatie typeert, is het verraderlijke traagheid. Even zag het ernaar uit dat de informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) maandag voor het laatst als informateur verslag gingen uitbrengen bij koning Filip, maar ze kregen de opdracht een maand langer voort te doen.

Even zag het er dit weekend naar uit dat de N-VA op het punt stond te beslissen met wie ze een Vlaamse regering zal vormen, maar maandag besloot ze nog even af te wachten. Ook in Wallonië lijkt het er al weken op dat de PS niet anders kan dan met de MR besturen, maar de partij weigert dat te erkennen en draait meerderheidsloze onderhandelingsrondjes met Ecolo. En elke keer als je denkt dat het kan of zal bewegen, beweegt het niet.

Hoe komt dat toch? De belangrijkste reden ligt in de rekenkunde van de verkiezingsdag. Waar vijf jaar geleden iedereen eerst de macht in de deelstaten wilde veiligstellen, zijn de grootste twee partijen van het land - de PS en de N-VA - nu zeker van hun macht in de deelstaten. In Vlaanderen kan - door het dood gewicht van de Vlaams Belang- en de PVDA-zetels - niemand rond de N-VA heen. In Franstalig België kan niemand rond de PS-Ecolo-as.

Vanuit dat grote gelijk - en de verkiezingsuitslag in elke deelstaat - wordt dit keer niet alleen de federale regering gegijzeld, maar ook Vlaanderen en Wallonië zelf. Het partijbureau van de N-VA stelde maandag dat het ‘onbespreekbaar’ is vertrouwen te stellen in partijen die in Vlaanderen willen mee besturen maar misschien later in een federale regering stappen waarin de Vlaamse partijen geen meerderheid hebben. De N-VA wil met andere woorden garanties dat er geen federale regering aantreedt met de PS, vooraleer ze andere partijen toelaat tot de Vlaamse regering.

En daarmee zijn we wellicht nog nooit zo hard in lopende zaken geweest als nu. In tegenstelling tot in vorige politieke crisismomenten heeft de ontslagnemende federale regering geen meerderheid meer in de Kamer, wat het moeilijk maakt zelfs via het parlement nog te besturen. Premier Charles Michel is straks misschien zelfs op weg naar een Europese topjob, terwijl ook vicepremier Kris Peeters al weg is en vicepremier Didier Reynders vorige week naast een andere internationale baan greep. De Vlaamse regering krijgt dinsdag met Liesbeth Homans voor het eerst een nieuwe minister-president in lopende zaken.

Wat overblijft, zijn de veto’s van de onbespreekbaarheid. De PS en Ecolo willen niet met de N-VA spreken, zeker nu die laatste met het Vlaams Belang praat. De N-VA wil wel met de Franstalige linkse partijen praten, maar dan alleen om het land confederaal op te splitsen. En wie dat laatste negeert, mag niet in de Vlaamse regering.