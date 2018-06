Telkens opnieuw beloven de banken hun leven te beteren. Maar telkens opnieuw worden ze erop betrapt mee te werken aan dubieuze constructies.

Pecunia non olet, geld stinkt niet. Dat was de codenaam van de operatie waarmee de Nederlandse regering in 2008 ABN AMRO uit de ineenstortende Fortis-groep haalde, door de bank te nationaliseren. En blijkbaar heeft ABN AMRO die codenaam meteen maar tot zijn devies gemaakt. Uit de nieuw gelekte Panama Papers blijkt dat de Nederlandse grootbank via haar filiaal in Antwerpen financieel zakendoet met diamantbedrijven via dubieuze constructies op de Maagdeneilanden.

De Nederlandse overheid bezit nog altijd een meerderheidsbelang in ABN AMRO, maar weet blijkbaar niet wat die bank allemaal uitspookt. Het gaat nochtans om meer dan enkele stuivers. In dit betwiste geval is er een lening van 100 miljoen dollar mee gemoeid. En het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat de constructie mee opzette, vond zelf dat er een geurtje aan zat want het maakte bij de financieel toezichthouder op de Maagdeneilanden melding van mogelijk witwassen en fraude. Bij ABN AMRO zelf waren echter geen alarmbellen afgegaan. Het zaakje stonk uren in de wind, maar de bankiers hadden blijkbaar hun neusknijpers opgezet.

ABN AMRO gaat niet in op zijn verantwoordelijkheid in deze zaak. De bank houdt haar reactie algemeen en nietszeggend: dat ze geen commentaar kan geven op individuele dossiers, dat ze niet helpt bij belastingontduiking, dat ze de meest strikte regels volgt, en dat daarop wordt toegekeken door de eigen compliancediensten en door de toezichthouders. Oké. Waarom heeft niemand dan in deze zaak de klok geluid?

De Nationale Bank, in ons land belast met het toezicht op de banken, kondigde begin deze week een extra onderzoek aan naar ING België. Ze deed dat na de onthulling - ook in de nieuwe Panama Papers - dat de bank via haar bijhuis in Genève offshoreconstructies opzette voor rijke Russen. De Nationale Bank waakt vooral over de financiële stabiliteit van de banken, hun eventuele betrokkenheid bij witwas- of frauduleuze operaties van klanten lijkt een minder belangrijk aandachtspunt. Bestaan de inspectieteams van de Nationale Bank misschien vooral uit mannen die, zoals algemeen bekend is, maar één ding tegelijk kunnen? Nochtans, de reputatieschade die een bank kan oplopen door verwikkeld te raken in frauduleuze constructies en de boetes die ze kan krijgen, kunnen haar stabiliteit ook in het gedrang brengen.

De praktijken die ING België via zijn Zwitserse bijhuis bezigde, staan haaks op de verklaringen van de toplui van de bank, twee jaar geleden in een parlementaire commissie, dat ING België avers staat tegenover belastingparadijzen en offshorestructuren. Het is een voorbeeld van ‘luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden’. Als er makkelijk geld te verdienen valt, worden de mooie principes nog altijd gemakkelijk opzijgeschoven.

Omdat Antwerpse diamantbedrijven soms moeite hebben een bankier te vinden, wil minister van Economie Kris Peeters de banken verplichten een basisbankdienst te bieden voor bedrijven. Dan zouden ze niemand als klant kunnen weigeren.

Dat de banken het lastig hebben met dat voorstel, is begrijpelijk. Ze willen hun reputatie niet besmeurd zien door een klant van twijfelachtig allooi. Hun protest is terecht, maar ook hypocriet. Het is intussen aangetoond dat ze helemaal niet zo kieskeurig zijn wat klanten betreft als hen dat aardig wat centen kan opleveren.