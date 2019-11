Paul Magnettes zoektocht naar een minimum aan consensus doet ertoe, zeker op dagen dat asielcentra in brand worden gestoken.

Zoek de grootste gemene deler in de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen. Dat is de opdracht waar informateur Paul Magnette (PS) nu al een kleine week aan bezig is en waarover hij gisteren voor de tweede keer verslag uit bracht in de Kamer. Hij zegt daarbij een nieuwe methode te hanteren, door eerst consensus te zoeken over de uitdagingen waar het land voor staat.

Ergens is dat niet nieuw. De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) deden dat ook al. Tegelijk is het makkelijk om meewarig te doen over de matige vooruitgang die Magnette heeft geboekt. Want dat jobs, jobs, jobs belangrijk zijn in de politiek, wisten we al, niet?

Toch zijn er twee dingen nieuw. De eerste nieuwigheid is dat Magnette het CdH weer volwaardig aan boord heeft gekregen. Het is de belangrijkste reden waarom Magnette zei dat hij iets optimistischer is geworden. Het betekent dat alle partijen in het brede centrum nog mee zijn: van de N-VA tot de liberale familie, van de christendemocratische tot de socialistische en de groene familie. Ook met Défi, dat nu voor de oppositie kiest, wordt gepraat.

De tweede nieuwigheid is niet zozeer Magnettes zelfverklaarde nieuwe methode, maar zijn transparantie. Gisteren ging hij openlijk op zoek naar wat die tien Belgische partijen nog bindt. Hij zoekt dus de grootste gemene deler van partijen die in de Kamer 120 van de 150 zetels hebben. Door dat via persconferenties te doen keert hij voor het eerst in bijna een jaar het publieke debat om. Hij gaat op zoek naar datgene waarover in België een brede consensus ontstaat. Voorlopig zegt dat in zijn algemeenheid weinig tot niets: meer jobs, de strijd tegen klimaat en armoede, een beter werkende justitie en een degelijk migratiebeleid.

Het politieke debat wordt op zijn minst een tikkeltje hygiënischer.

Magnette hoopt nu verder te gaan door nota’s te schrijven in drie delen. Het eerste luik bevat cijfers waarover geen controverse zou moeten bestaan. In het tweede luik zitten de politieke doelen waarover hij consensus zoekt. En het derde luik bevat de wegenkaart om dat doel te bereiken.

Volstaat dat om te slagen? Op dit moment niet, lijkt het. Maar in een tijdsgewricht waarin het politieke debat te vaak op foute data steunt, is het niet slecht om de cijfers publiekelijk en op gezag van 120 van de 150 zetels in de Kamer vast te klikken. Het is logisch om vervolgens de doelen te bepalen, het liefst zo concreet mogelijk. Door dat op basis van de regeerakkoorden van alle deelstaten te doen is er zelfs een confederale logica die kan helpen.

Het maakt het politieke debat op zijn minst een tikkeltje hygiënischer. Dat doet ertoe, omdat er best wel wat uitdagingen op ons afkomen waarover minstens een heldere diagnose mag groeien, en daarna het liefst ook een heldere visie.