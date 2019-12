Gemiste start

Twee maanden is de Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) bezig. Maar ze is haar start aan het missen.

Maandag zou Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) al ‘planepoolend’ op het vliegtuig stappen naar de klimaattop in Madrid, met een klimaatplan onder de arm. Dat was toch de bedoeling. Maar de Vlaamse regering besloot gisteren op haar wekelijkse ministerraad dat er nog te veel rekenwerk te doen is en stelde het plan uit.

Het is geen geïsoleerd feit. Het komt boven op een regeerakkoord dat qua klimaatstrijd niet veel ambitie uitademt. De plannen die Demir begin deze week voorstelde, bouwen vooral voort op iets wat de federale regering zou moeten doen: de elektrische auto beter ondersteunen.

Correcte analyse

Nochtans begon deze Vlaamse regering niet slecht. De toon die minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn beleidsverklaring zette, was de juiste. Hij maakte de correcte analyse van de boosheid van de kiezer. Hij raakte de juiste toon door te waarschuwen voor doemdenken en negativisme en door te pleiten voor de onverbloemde ambitie om het beter te doen.

Daarna liep het mis. De minister-president vocht een onnodig robbertje uit met het Vlaams Parlement omdat hij een beleidsverklaring wilde voorstellen zonder begroting. Het gevecht ging de geschiedenis in met Jambons uitroep ‘da gade gij niet bepalen’ en roept nog altijd de vraag op wat de regering probeerde te winnen.

Daarna werd de Vlaamse regering in het defensief geduwd omdat ze op een begroting van 45 miljard euro voor 5 miljoen euro besparingen doorvoert op projectsubsidies in de cultuursector. Even verbazend is de traagheid waarmee de N-VA haar kabinetten bevolkte, zeker omdat de partij in de vorige legislatuur al de minister-president en drie andere ministers leverde.

Je zou mogen verwachten dat de Vlaamse machine op het Martelarenplein al op een hoger toerental draait.

Ook in de uitoefening van moreel gezag ging het soms onhandig. Jambon sprak zich niet uit over de brand in het asielcentrum in Bilzen. Al moet gezegd worden dat Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) dat wel deed en de site bezocht.

Daar kwam gisteren nog eens bij dat de Vlaamse regering heeft beslist de selectieprocedure voor de gouverneur van Oost-Vlaanderen stop te zetten. Ze wil de gouverneurs weer politiek benoemen. Dat wel. Maar een klimaatplan niet.

Niemand verwacht dat een nieuwe Vlaamse regering al na twee maanden op kruissnelheid draait. Maar deze ploeg bestaat uit dezelfde drie partijen als de vorige. De uitleg voor de historisch lange regeringsonderhandelingen was dat alle details werden uitgepraat. Dan zou je verwachten dat de machine op het Martelarenplein nu al op hoger toerental draait.