De bedenkelijke soap rond de bouw van het Eurostadion in Brussel leert dat we grote sportinfrastructuurprojecten in ons land op een heel andere manier moeten aanpakken.

Als het Eurostadion al niet dood was na de beslissing van de Europese voetbalfederatie UEFA vorige maand om Brussel niet te selecteren als gaststad voor het Europees voetbalkampioenschap in 2020, dan kan de definitieve genadeslag spoedig volgen. De commissie die zich over de vergunningsaanvraag heeft gebogen, adviseert Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) die te weigeren. Het project respecteert de opgelegde bouwnormen niet, luidt het. Initiatiefnemer Ghelamco is daar te creatief mee omgesprongen. En de voorgestelde mobiliteitsoplossingen zijn eveneens ontoereikend.

Het verbaast enigszins dat de administratieve behandeling van het dossier is voortgezet nadat duidelijk was geworden dat Brussel geen nieuwe voetbaltempel nodig heeft voor Euro 2020. Tijdens dat kampioenschap worden geen wedstrijden in België gespeeld. Maar het Eurostadion is een privé-initiatief. Ghelamco-topman Paul Gheysens had gezegd dat hij er ondanks alles mee wou doorgaan. De beslissing van de UEFA om Brussel links te laten liggen, maakt het voor Schauvliege wel gemakkelijker om de vergunning te weigeren. Het mislukken van het project kan niet op haar conto worden geschreven.

Het topvoetbal in ons land heeft nood aan moderne en comfortabele stadions

Is het daarmee over en uit voor het Eurostadion? Ghelamco kan een nieuwe, aangepaste vergunning aanvragen als de onderneming denkt dat het een rendabel initiatief is. Maar het is wel gek een groot, nieuw en duur voetbalstadion neer te zetten als er geen engagementen zijn van een club die daarin wil spelen. Dat lijkt een eerste voorwaarde. Maar Ghelamco heeft zo’n engagement niet. Niet van de Belgische Voetbalbond, die er de Rode Duivels kan laten spelen. Niet van Anderlecht, dat wel uitkijkt naar een nieuw stadion, maar waarbij de nieuwe eigenaar Marc Coucke zeker zijn zeg wil hebben. Zonder een voetbalclub of -ploeg is het Eurostadion gewoon een commercieel vastgoedproject dat draait rond winkels en kantoren. Dat is het in essentie misschien altijd al geweest. Vermomd als een voetbalstadion.

Het Belgische topvoetbal heeft nood aan moderne en comfortabelere stadions. Het valt toe te juichen dat privépartijen daarin willen investeren en het financieel risico willen dragen. Maar dat moet dan wel op een professionelere en transparantere manier gebeuren, in overleg met de overheid. Waarom niet via een soort publiek-private samenwerking, waarbij de overheid aan de privépartner klare eisen stelt over de sportieve én commerciële invulling van het vastgoedproject en over de impact ervan op de omgeving. En daarover duidelijke en openbare afspraken maakt. In ruil moet de overheid zich dan engageren de nodige vergunningen af te leveren.

Op die manier kan een soap zoals die rond het Eurostadion worden vermeden. Want daar komt niemand echt als winnaar uit.