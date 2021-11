Genoeg gepalaverd, tijd voor actie

De conferentie in Glasgow bewijst dat met langdurig gepalaver weinig vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de klimaatverandering. De wereldmachten moeten de leiding nemen voor een beslissend tegenoffensief.

Grote stappen in de strijd tegen de klimaatverandering zijn op de klimaatconferentie in Glasgow niet gezet. Er is afgesproken meer inspanningen te doen om steenkool als energiebron af te zweren, te stoppen met ‘inefficiënte’ subsidies voor olie en gas, en er is de aanzet tot de oprichting van een fonds om landen in ontwikkeling te helpen bij de klimaattransitie. Indrukwekkend is het allemaal niet. Het zijn muizenstapjes, en niet voldoende om de verdere opwarming van de aarde te stoppen.

Dat velen teleurgesteld zijn over het resultaat, zelfs Alok Sharma, het Britse parlementslid dat de conferentie voorzat, is begrijpelijk. Maar misschien koesterden ze te hoge verwachtingen. Kijk hoe moeilijk het is in België om een akkoord te vinden tussen de federale overheid en de gewesten over de verdeling van de klimaatinspanningen. Dat wordt vele keren lastiger als dat moet gebeuren tussen meer dan honderd landen die in een verschillende fase van hun economische ontwikkeling zitten, niet dezelfde financiële draagkracht hebben en de klimaatverandering niet allemaal als een even grote uitdaging zien.

Voor Europa is het niet zo heel veel gevraagd om steenkool af te zweren, voor China, India en Zuid-Afrika is dat een pak moeilijker. Op termijn ook olie en gas zoveel mogelijk bannen? Dat is niet evident voor Rusland dat voor een belangrijk stuk steunt op de inkomsten uit de olie- en gaswinning.

Geldkwestie

De strijd tegen de klimaatopwarming is ook in belangrijke mate een kwestie van geld. Hij zal honderden miljarden kosten, die moeten betaald worden door landen en hun burgers en bedrijven. Dát maakt dat er hard gebikkeld wordt, over wie wat moet en kan doen. Dat de historische verantwoordelijkheid voor de uitstoot van broeikassen ook op tafel wordt gelegd, maakt de discussie er niet makkelijker op. En niet voor elk land is de afweging tussen de inspanning die gevraagd wordt en de baat die het daarbij op termijn heeft, even duidelijk.

Groots opgezette conferenties zoals die van Glasgow zijn niet de meest geschikte manier om als internationale gemeenschap kordate en afdwingbare beslissingen te nemen. Toch hebben ze hun nut, ondanks de beperkte uitkomst ervan. Zulke conferenties maken dat de strijd tegen de klimaatverandering hoog op de internationale politieke agenda wordt gezet. Ze helpen een grotere bewustwording te creëren bij de bevolking dat maatregelen moeten genomen worden en dat iederéén inspanningen zal moeten leveren. Ze leiden er ook toe dat in steeds meer landen de kiezers aan hun beleidslui vragen: ‘Wat doen jullie voor de strijd tegen de klimaatverandering?’

Elk land heeft wel zo zijn excuses om niet mee te lopen in de voorhoede. De sense of urgency is er nog niet helemaal.

Internationaal wordt die strijd gevoerd. Maar slechts mondjesmaat, in gespreide slagorde, de daadkracht is niet overal even groot. Iedereen zit naar elkaar te kijken, iedereen heeft wel zo zijn excuses om niet mee te lopen in de voorhoede. De sense of urgency is er nog niet helemaal.

De uitdaging is echter groot. Als de opwarming van de aarde niet wordt gestopt dreigt deze planeet over enkele tientallen jaren voor een stuk onleefbaar te worden. De mobilisatie heeft lang genoeg geduurd, het wordt hoog tijd om het groot tegenoffensief in te zetten.