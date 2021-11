Geopolitiek pokeren met gas

In de krachtmeting met Rusland over de gaspijplijn Nord Stream 2 mag Europa niet naïef zijn. Het moet het ook hard spelen.

Een harde winter kan voor de bevolking in West-Europa een héél onaangename koude winter worden, omdat er niet voldoende gas is om de huizen te verwarmen en de elektriciteitscentrales te doen draaien. Daar heeft Jeremy Weir, de topman van de grondstoffenhandelaar Trafigura, dinsdagochtend nog eens voor gewaarschuwd.

Alsof dat gevaar nog niet groot genoeg is, besliste de Duitse energieregulator dinsdag zijn goedkeuring op te schorten voor de ingebruikname van de nieuwe pijplijn Nord Stream 2, die extra Russisch gas naar West-Europa moet brengen. Daardoor is de kans erg klein dat nog voor de lente van volgend jaar gas door de pijplijn stroomt. Op de Europese markten schoot de gasprijs meteen alweer 10 procent omhoog.

Nord Stream 2 is de inzet geworden van zwaar gepoker tussen Europa en Rusland. De pijplijn is een initiatief van de Russische staatsmaatschappij Gazprom om zonder veel ommetjes extra gas aan Europa te kunnen leveren. De Russische president Vladimir Poetin ziet ze als een instrument om de Russische invloed in Europa te vergroten. Hij heeft de gaskraan gedeeltelijk dichtgedraaid om Europa aan te manen Nord Stream 2 snel operationeel te laten worden. Duitsland en Europa willen echter stevige waarborgen dat ze ook hun zeg krijgen in de maatschappij die Nord Stream 2 uitbaat.

Krachtmeting

Die krachtmeting kan niet te lang duren. Europa heeft gas nodig. Rusland heeft de inkomsten nodig. Wie knippert het eerst met de ogen? Rusland lijkt, met de winter in Europa in aantocht, in de sterkste positie te staan.

Er speelt echter nog veel meer. Met Nord Stream 2 wordt Rusland voor zijn gasuitvoer en -verkoop naar Europa minder afhankelijk van een oudere pijplijn die door Oekraïne loopt en die Oekraïne kan gebruiken om Rusland te jennen. De verstandhouding tussen de twee landen is niet zo best, Rusland heeft een grote troepenmacht verzameld aan de grens met Oekraïne. Dat land, en sommige Oost-Europese landen, én de Verenigde Staten vrezen dat Nord Stream 2 de Russische agressie vrijer baan geeft.

Europa moet begrijpen dat energie niet zomaar ‘een grondstof’ is, maar een strategische hefboom die het beter zelf in handen heeft.

Duitsland en de Duitse industrie zijn altijd grote voorstanders geweest van Nord Stream 2. Maar dat was in een periode dat de verhoudingen tussen Rusland en Europa iets minder gespannen waren. Europa mag niet toestaan dat Poetin Nord Stream 2 gebruikt als wapen in zijn geopolitieke machtsspel. Maar de pijplijn ligt er nu, en Duitsland en Europa kunnen ze gebruiken als drukkingsmiddel tegenover Rusland. Europa mag niet naïef zijn, het moet het spel ook hard spelen.