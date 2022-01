Geruisloze big brother voor uw vermogen

Onze overheid zet het recht op privacy van de burger op de helling. Dat is zo met het register van bankrekeningen, dat is zo in de bestrijding van de pandemie.

Drie keer meer dan in 2020 werd het register dat alle Belgische bankrekeningen en verzekeringscontracten van Belgen bevat - het Centraal Aanspreekpunt of CAP - vorig jaar ingekeken. Niet alleen staat de deur naar dat register voor meer partijen open (fiscaal ambtenaren, medewerkers van de federale overheidsdienst Justitie, notarissen, gerechtsdeurwaarders), het bevat ook steeds meer gegevens. Eind deze maand moeten banken voor het eerst ook alle saldi van rekeningen en contracten doorspelen.

Lees meer Register met bankrekeningen drie keer meer ingekeken in 2021

Dat betekent dat niet alleen belastingambtenaren, maar ook niet-overheidspartijen zoals notarissen of gerechtsdeurwaarders in die databank zullen kunnen zien hoeveel geld op alle rekeningen van een persoon staat, hoeveel krediet hij of zij heeft lopen en hoeveel kapitaal verzameld is in zijn of haar levensverzekering.

Dat passeert vrijwel geruisloos. Verbijsterend. Nochtans formuleerde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) ofte de privacycommissie er eerder een bijzonder pittig negatief advies over. 'Een onnodige, bijzonder verregaande en risicovolle centralisatie van financiële gegevens', luidde het. Maar de federale regering legde dat advies gewoon naast zich neer.

Niet alleen de fiscus, ook notarissen en gerechtsdeurwaarders kunnen zien hoeveel op iemands rekening of verzekering staat of welke kredieten hij of zij heeft.

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gaat dat privacy-advies voorbij aan het nut van een uitbreiding van het CAP voor andere doeleinden, zoals voor de invordering van belastingschulden, voor het oprollen van misdaadnetwerken en voor erfeniskwesties. En hop, eind deze maand is het zover.

Nu kan je aanhalen - de eeuwige dooddoener in privacykwesties - dat daar toch niks op tegen is voor wie niets te verbergen heeft. Welke rechtschapen burger kan ertegen zijn dat de fiscus makkelijker inzage krijgt in rekeningen, om sneller fraude op te sporen bijvoorbeeld of witwasnetwerken op te rollen? Of dat notarissen voor erfenissen in een vingerknip een overzicht krijgen van alle rekeningen? En toch.

We zijn in een sneltempo op een hellend vlak beland voor de bescherming van onze privacy. De coronacrisis heeft daarbij als een brandversneller gewerkt en het lijkt wel of een soort permanente noodtoestand alles wettigt. De coronapas werd niet voldoende ingeperkt, camera's die daarvoor niet bedoeld waren, werden plots gebruikt in de joodse wijk tegen corona-inbreuken, camera's aan de kust lijken plots veel meer te kunnen dan alleen het controleren van een menigte, enzovoort.

Privacy is geen luxe, het is een noodzakelijk grondrecht in een democratie.

En nu verdwijnt dus ook de privacy over hoeveel iemand staan heeft op al zijn rekeningen of verzekeringen. Niet alleen voor de ogen van de overheid, maar ook voor die van andere instanties (gerechtsdeurwaarders, notarissen). Een - gedeeltelijk - vermogenskadaster in de praktijk. De massale raadplegingen in 2021 bewijzen hoe vlot het vandaag al toegankelijk is, en dat is nog maar het begin.

Het recht op privacy dient altijd afgewogen te worden tegenover veiligheid, gezondheid, terrorismebestrijding... Het kan nooit absoluut zijn. Maar het evenwicht is zoek en de slinger slaat de andere kant uit.

Het klopt niet dat er amper debat is over zo'n verregaande verruiming van dat bankenregister. Het klopt niet dat een overheid zo'n unisono negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit die ze zelf in het leven geroepen heeft, gewoon negeert. En het klopt nog minder dat dat amper debat of verontwaardiging uitlokt.