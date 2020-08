Gesmolten draagvlak

Incoherentie in de coronamaatregelen en stuntelige communicatie ondermijnen elk draagvlak bij een vermoeide bevolking.

Laat de t- van je trouwfeest weg en je mag 5 keer meer mensen samenbrengen. Het was maar een van de schampere reacties na de communicatie van premier Wilmès over de aangepaste coronamaatregelen, die op de incoherentie wees tussen een bijeenkomst na een begrafenis en die bij een huwelijk. En er zijn nog voorbeelden van coronamaatregelen die moeilijk te begrijpen zijn.

Shoppen mocht eerst solo, mag vanaf maandag met twee, maar niet met meer mensen uit je bubbel. Opeengepakte massa's in vliegtuigen mogen wel, communiefeesten niet. Al zwetend sporten en elkaar aanraken kan, maar fysiek naar kantoor komen waar telewerken mogelijk is, blijft dan weer uit den boze.

Om nog te zwijgen over de aanhoudende dubbelzinnige communicatie over grote en kleine, vaste en wisselende bubbels en de kakofonie bij politici en virologen over mondmaskers.

Problematisch

Als burgers een beperking van vrijheden wordt opgelegd, moet het doel van elke maatregel zeer duidelijk worden gemaakt. In de eerste golf moesten de maatregelen vermijden dat onze ziekenhuizen zouden bezwijken. Maar nu? De teller van het vastgesteld aantal Covid 19-besmettingen per 24 uur stond donderdag op 526, een daling voor de derde dag op rij. 35 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, 10 mensen stierven aan Covid-19. Nog amper 337 patiënten liggen in onze ziekenhuizen met Covid 19-symptomen. Ter vergelijking: in de piekperiode waren dat er 7.000. Een tweede golf kunnen we dit dus echt niet noemen.

Het is problematisch dat het verband tussen de maatregelen en het indijken van het aantal ziekenhuisopnames steeds meer zoek is.

Het resultaat laat zich raden. Uit onderzoek van UGent blijkt dat amper een derde van de bevolking nog gemotiveerd is om de coronamaatregelen op te volgen. Terwijl de angst voor een dodelijk virus er de voorbije maanden toch hard is ingeduwd.

Het is problematisch dat het verband tussen de maatregelen en het indijken van het aantal ziekenhuisopnames steeds meer zoek is.

Doelgericht

Ondertussen leggen we wel grote delen van het openbare leven lam. Volgens een Voka-enquête lijden 7 op de 10 Vlaamse bedrijven vijf maanden na het uitbreken van de coronacrisis nog substantieel omzetverlies. Met een wegglijdend economisch vertrouwen zullen het aantal faillissementen en het jobverlies nog verder stijgen. Met een nog negatievere impact op de overheidsfinanciën.

Dit is geen pleidooi om zomaar alles te lossen. Covid-19 is en blijft - zolang er geen vaccin of werkend medicijn is - een dodelijk virus. Maar beter dan te algemene maatregelen die het vertrouwen ondermijnen, is doelgericht en massaal testen, tracen en isoleren. Zo kunnen we grote delen van het openbare leven en de economie wel weer normaliseren. Life goes on, met en na corona. En dat leven heeft sociale contacten, werk en cultuur nodig.

Als er bij een tweede golf in het najaar nieuwe beperkingen nodig zijn, zal het gesmolten draagvlak bij de bevolking lelijk in de weg zitten. Dan zal de politiek dat vooral aan zichzelf te wijten hebben.