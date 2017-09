Met haar gestuntel rond de effectentaks heeft de regering-Michel het zich weer lastig gemaakt. Een aangepast compromis zonder dat een van de regeringspartijen gezichtsverlies lijdt, is moeilijk.

Veertien dagen nadat premier Charles Michel (MR) een brandje in zijn regering moest blussen - dat was ontstaan na slechte afspraken tussen de coalitiepartners over de pensioenhervorming in het Zomerakkoord - is het alweer stevig hommeles. Opnieuw ligt de oorzaak bij een los eindje uit datzelfde Zomerakkoord: de effectentaks.

Die heffing is een tegemoetkoming aan de CD&V-eis dat ook van de vermogenden een inspanning zou worden gevraagd om de begrotingsgaten te helpen dichten. Open VLD en de N-VA wilden daar een eind in meegaan, op voorwaarde dat de middenklasse - hun kiezerspubliek - zou worden gespaard. Het resultaat? Er werd afgesproken een taks van 0,15 procent op te leggen aan wie 500.000 euro of meer op zijn effectenrekening heeft staan. Een politiek compromis. Maar een dat met haken en ogen aan elkaar hing, bleek snel.

De taks moet 254 miljoen euro opleveren, was de afspraak. Een bedrag dat uit de mouw werd geschud. Want toen de onderhandelaars van de regeringspartijen deze deal maakten, hadden ze er geen benul van op hoeveel effectenrekeningen de taks van toepassing zou zijn en welke bedragen daarop staan. Het was nattevingerwerk.

Ze hebben ook niet stilgestaan bij de mogelijke juridische bezwaren waarop de taks kon stoten. Die lagen nochtans voor de hand. De taks discrimineert tussen wie meer en wie minder dan 500.000 euro op zijn effectenrekening heeft staan. De taks discrimineert eveneens tussen wie beursgenoteerde aandelen bezit en wie niet-beursgenoteerde aandelen bezit. En intussen is ook duidelijk geworden dat de effectentaks, zoals de regering die had uitgetekend, nooit de beoogde 254 miljoen euro in de schatkist zal brengen.

De effectentaks is het resultaat van een politiek compromis dat met haken en ogen aan elkaar hing.

Je zou denken dat de regering, na de eerdere ervaringen met de rijkentaks - snel weer afgevoerd wegens onwerkbaar - en de speculatietaks - afgevoerd omdat ze geen geld in het overheidslaatje bracht maar er geld uit deed wegvloeien - deze keer wel op voorhand ernstig haar huiswerk zou maken. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, toch? Deze ezel wel.

Hoe moet het nu verder? CD&V houdt vast aan de eis dat er 254 miljoen euro moet komen van een heffing op vermogenden. Hoe dat geld bij elkaar gesprokkeld wordt, zal haar grotendeels worst wezen. Er zijn, grosso modo, twee opties. Ofwel wordt de effectentaks uitgebreid naar alle effectenrekeningen, ook die waar minder dan 500.000 euro op staat. Ofwel blijft de heffing maar gelden vanaf 500.000 euro, maar dan ook voor niet-beursgenoteerde effecten.

In beide gevallen zouden dan niet enkel de meer vermogende beleggers worden getroffen, maar ook de kleine beleggers of de vele kleine handelaars en ondernemers die hun activiteiten via een vennootschap uitoefenen. Beide opties botsen daarom op het verzet van Open VLD en de N-VA.

Een vergelijk is mogelijk. Maar niet zonder dat een van de regeringspartijen moet inbinden. En de bewegingsruimte is klein, want de (gemeenteraads)verkiezingen komen er over een jaar aan. Met pasmunt kan een compromis wel worden afgekocht. Maar welke pasmunt, en hoeveel?

De regering-Michel heeft het zich onnodig moeilijk gemaakt met haar improvisatie over de effectentaks. Of beter gezegd: met haar gestuntel. Wat een theater.