Met hun staking spelen de piloten van Brussels Airlines een gevaarlijk spel. Want áls ze deze machtsstrijd winnen, zal de prijs ervoor door anderen betaald moeten worden. Medewerkers van Brussels Airlines bijvoorbeeld die in een minder sterke onderhandelingspositie staan.

In tegenstelling tot andere groepen op de luchthaven van Zaventem – de luchtverkeersleiders, de bagage-afhandelaars, de luchtvaartpolitie – kunnen de piloten van Brussels Airlines er niet van worden beschuldigd al te vaak of te lichtzinnig naar het stakingswapen te grijpen. Hun weigering maandag en woensdag om in de cockpit plaats te nemen en hun toestel de lucht in te sturen, is maar hun tweede staking in zestien jaar. In vergelijking met hun collega’s bij veel andere maatschappijen, hebben de piloten van Brussels Airlines zich de voorbije jaren opvallend erg gematigd opgesteld.

Het trauma van Sabena, in 2001 bezweken onder een loodzware kostenstructuur, speelde daarin wellicht een rol. Net als het feit dat Brussels Airlines, dat uit de as van Sabena verrees, nagenoeg onafgebroken in een precaire financiële situatie verkeerde. Dat is de reden waarom Brussels Airlines eind 2016 volledig in handen van het Duitse Lufthansa kwam, en dat de Duitsers begin dit jaar hun operationele greep op hun Belgische dochter versterkten en nu aansturen op een integratie van Brussels Airlines in hun lage-kostenmaatschappij Eurowings.

Verklaart dat waarom de piloten van Brussels Airlines hun terughoudendheid hebben laten varen en op de barricades zijn geklommen? Als waarschuwing aan het adres van de Lufthansa-top dat die rekening moet houden met hun wensen en gevoeligheden als de nieuwe plannen worden uitgetekend? En misschien denken de piloten dat ze zich meer kunnen veroorloven onder de vleugels van Lufthansa dat vorig jaar een recordwinst neerzette van 2,4 miljard euro.

De directie van Brussels Airlines waarschuwt dat de pilotenstaking de maatschappij bijna 10 miljoen euro kost en dat die heel wat imagoschade veroorzaakt. En vrijdag lekte uit dat bij Brussels Airlines 200 banen op de tocht zouden staan bij de ondersteunende diensten als gevolg van de integratie in Eurowings. Dat is geen toeval. Het past allemaal in de psychologische strijd die rond het conflict wordt gevoerd. Er worden overdreven dramatische statements gemaakt, door beide kampen. Lufthansa heeft overigens de voorbije jaren al met belangrijkere stakingen te maken gehad, bij zijn eigen piloten bijvoorbeeld.

Met hun staking hebben de piloten van Brussels Airlines overigens al een slag thuisgehaald, nog voor zij is begonnen. Afgelopen vrijdag liet de directie van de maatschappij weten maandag opnieuw met de vakbonden aan tafel te zullen gaan zitten. Er is dus bereidheid tot overleg.

Wie ervan uitgaat dat Lufthansa Brussels Airlines wel zal subsidiëren en eventuele verliezen grootmoedig zal bijpassen, maakt zich illusies.

Het is afwachten of de piloten hun eisen – of een groot deel ervan – ingewilligd zullen zien. Ze staan in een sterke onderhandelingspositie, want piloot dreigt een knelpuntberoep te worden. Langs de andere kant is de manoeuvreerruimte van hun werkgever beperkt. Brussels Airlines en Lufthansa zitten in een sector waar de concurrentie bikkelhard is. De felle tarievenslag tussen de maatschappijen maakt dat de kosten in bedwang houden de enige manier is om rendabel te blijven en te overleven.

Wie ervan uitgaat dat Lufthansa Brussels Airlines wel zal subsidiëren en eventuele verliezen grootmoedig zal bijpassen, maakt zich illusies. Alle filialen van de Lufthansa-groep zullen moeten zorgen dat hun rekeningen kloppen.

Als de integratie van Brussels Airlines in Eurowings belangrijke synergiewinsten oplevert, kan een deel daarvan naar de piloten van Brussels Airlines vloeien. Die synergiewinsten zullen er echter alleen maar zijn ook als de piloten daar een inspanning voor leveren, bijvoorbeeld door een andere werkorganisatie te aanvaarden. Maar dat is allemaal onzeker.

Het risico is dus reëel dat de kostprijs van een akkoord met de piloten betaald zal moeten worden door de andere medewerkers van Brussels Airlines – het cabinepersoneel, de mensen in ondersteunende diensten - die in een veel minder sterke onderhandelingspositie staan.