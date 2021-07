Gevallen helden van de zorg

Helden kunnen vallen, ook die van de zorg. Voor de minderheid van het zorgpersoneel dat weigert zich te laten vaccineren dringt die harde conclusie zich helaas op.

Moet wie in de zorg werkt, verplicht worden zich te laten vaccineren tegen het coronavirus? In Frankrijk vindt president Emmanuel Macron van wel. In Duitsland vindt bondskanselier Angela Merkel van niet. In België achten de koepels boven de zorginstellingen het nodig, maar wacht de federale regering nog even af.

Het is ietwat pijnlijk dat de discussie gevoerd moet worden. Van de mensen die in de zorg werken, zou je mogen verwachten dat ze werken op basis van wetenschappelijk inzicht. Je zou mogen verwachten dat ze goed geïnformeerd zijn en de lijfelijke ravage kennen die het coronavirus aanricht. Je zou mogen verwachten dat ze alles doen wat nodig is om zieken en de meest kwetsbaren te helpen. Die combinatie - wetenschappelijke kennis en bescherming - zou in het DNA en het beroepsethos van elke zorgmedewerker moeten zitten.

Toch blijkt dat niet het geval. Eind mei bleek dat in Vlaanderen 83 procent van de zorgverstrekkers zich liet vaccineren tegen het coronavirus. In Wallonië ging het om 73 procent en in Brussel om 64 procent. Vooral in de hoofdstad blijft de vaccinatiegraad bij de hele bevolking problematisch laag en dat geldt blijkbaar ook voor wie in ziekenhuizen en rusthuizen werkt.

Het zorgpersoneel werd om terechte redenen tijdens de coronapandemie de helden van de zorg genoemd. Ze moesten in de eerste golf vaak zonder afdoende bescherming en in moeilijke omstandigheden patiënten verzorgen. Ze kregen terecht opslag. Maar ook helden kunnen vallen. Voor de minderheid die een vaccin weigert, dringt die harde conclusie zich helaas op.

Uiteraard is het niet onredelijk wat angst te hebben voor een vaccin, dat relatief nieuw is en bijwerkingen kan vertonen. Het is normaal vragen te hebben en het risico te vrezen. Maar daar staat tegenover dat ook het coronavirus bijwerkingen heeft: je kan eraan sterven. Ondertussen zijn de vaccins bovendien al maandenlang getest op miljoenen mensen. Zelfs bijwerkingen op de lange termijn tonen doorgaans na enkele maanden al eerste symptomen.

Het is met andere woorden niet zo raar wat schrik te hebben voor het risico van een vaccin. Het is wel raar om dat risico ondergeschikt te maken aan het risico dat je zelf ziek kan worden, zelfs kan sterven en je geliefden in je naaste omgeving tot hetzelfde lot kan veroordelen. Toch blijkt dat vertrouwen in wetenschappelijke kennis en het afwegen van medische risico's bij een minderheid in de zorgwereld ondraaglijk laag.

Vertrouwen is het kapitaal waarop een samenleving draait. Het is de reden waarom Merkel een vaccin niet wil verplichten: je overtuigt er geen mensen mee. Het is ook de reden waarom de federale regering in ons land aarzelt. De tussenstap die ze wil zetten is verdedigbaar: eerst data verzamelen over de zorginstellingen waar te weinig medewerkers zich laten vaccineren, zodat het debat nog eens, maar dan met meer focus, kan worden overgedaan.