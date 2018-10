De diplomatieke breuk tussen Spanje en Vlaanderen is volledig, maar dat verandert niets aan het lot van de Catalaanse politici in hun cel.

Josep Borrell, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, doet geen half werk. Hij verbreekt de diplomatieke banden met Vlaanderen, nu en in de toekomst. Hij gaat ervan uit dat er tegenmaatregelen komen, maar dat moet dan maar. De uitspraken van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans (N-VA) , over de Catalaanse politieke gevangenen liggen hypergevoelig. De groeiende Spaanse irritatie leidde tot een drastische maatregel.

Vier Catalaanse politici zitten al een jaar in voorarrest, nog eens vijf anderen al meer dan zeven maanden. En zeven andere politici kozen voor een vrijwillige ballingschap. Dat is het resultaat van de organisatie van het erg omstreden referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 oktober vorig jaar. De vorige conservatieve Spaanse regering koos ervoor de Catalaanse kwestie aan het gerecht over te laten, de huidige socialistische regering van Pedro Sánchez wijkt niet van dat pad af.

Maar de Catalaanse kwestie is een politieke zaak, en die moet politiek opgelost worden. Het opsluiten van politici die opkomen voor hun zaak is niet de manier om een conflict te ontmijnen. Integendeel, het kweekt alleen maar martelaren. Peumans heeft gelijk dat Spanje op dat vlak geen moderne Europese democratie is, ook al horen ze dat niet graag in Madrid. Het gaat niet om voor of tegen een afscheuring van Catalonië te zijn. Het gaat erom dat verkozenen van het volk niet zomaar in de cel gegooid kunnen worden.