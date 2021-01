Gevecht om centen

De verdeling van de Europese subsidiepot van 5,15 miljard euro voor het relancebeleid wordt een belangrijke nieuwe test voor het samenwerkingsfederalisme in ons land.

België kan voor de relanceplannen om uit het economische coronadal te klimmen rekenen op 5,15 miljard euro subsidies van het Europese herstelfonds. De Europese Commissie vraagt dat België een nationaal plan voorlegt met projecten die in lijn liggen met de Europese prioriteiten, zoals digitalisering en de vergroening van de economie.

Een nationaal plan ligt moeilijk in België. Het zwaartepunt van het economisch beleid in ons land, en dus ook van het relancebeleid, ligt bij de regio’s. Die moeten het daarover eens worden. Ook over de verdeling van de Europese subsidiepot.

Wie krijgt wat? Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn erg gebrand op hun ‘rechtmatige’ deel van de Europese subsidies om hun relance-inspanningen te financieren en om de impact ervan op hun door corona zwaar geteisterde overheidsfinanciën enigszins te verzachten. Vlaanderen, dat zich misdeeld voelt in andere Europese subsidierondes, vindt dat het nu als eerste in de rij mag staan. Bovendien wil ook de federale overheid een deel van de Europese subsidiekoek. Het wordt een lastige oefening.

Het zou een evidentie moeten zijn dat we kiezen voor relanceprojecten die onze economie het meest opbrengen.

‘Iedereen beseft dat we moeten gaan voor projecten die onze economie het meest opbrengen’, zei federaal staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) onlangs in De Tijd.

Dat zou een evidentie moeten zijn. Maar in een complex land als België, waar de federale staat niet op een hoger schavotje staat dan de regio’s en waar alles op de communautaire weegschaal wordt afgewogen, is het dat niet. De federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse regering, elk met een verschillende politieke samenstelling, hebben niet noodzakelijk dezelfde kijk op welk project het meest opbrengt of wie er de meeste baten van plukt.

Lege handen

In België is in het recente verleden zes jaar geruzied over de interne verdeling van de Europees afgesproken klimaatinspanningen. Zo moeilijk was het om daarover een consensus te bereiken. Dat scenario zal zich ditmaal niet herhalen. Want als België tegen april geen nationaal plan kan voorleggen, dreigt het helemaal naast de Europese subsidies te grijpen. Dan blijft iedereen, de federale regering en de regio’s, met lege handen achter.

Dat is een overtuigend argument om een compromis te maken. Maar die deadline neemt niet weg dat het moeilijke onderhandelingen blijven waarbij iedereen het onderste uit de kan probeert te halen.

Een akkoord vinden over een sterk nationaal relanceplan, waarmee ons land naar Europa kan trekken om daar de cheque op te strijken, wordt een belangrijke test voor het samenwerkingsfederalisme dat de Vivaldi-regering onder leiding van Alexander De Croo (Open VLD) zegt voor te staan.

In zijn jongste Septemberverklaring gaf Vlaams minister-president Jan Jambon, wiens partij N-VA federaal in de oppositie zit, aan niet de confrontatie te willen opzoeken met het federale beleidsniveau. In de strijd tegen het coronavirus is er de voorbije maanden al behoorlijk samengewerkt.