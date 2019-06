Gezichtsverlies

In 2014 was Hongkong al eens weken in de ban van 'de Beweging van de Regenschermen'. De Hongkongse jeugd vroeg meer democratie. Uiteindelijk bloedde dat protest dood zonder dat concrete toegevingen gedaan werden. Integendeel, de voorbije vijf jaar heeft China zijn greep alleen maar versterkt op het financiële centrum van het Oosten.

Ongetwijfeld zal China pogen om de schade te beperken. De wet afvoeren en wellicht ook Lam afvoeren, is de eenvoudigste uitweg voor het Chinese regime. De vraag blijft of 'de straat' in Hongkong daarmee tevreden zal zijn.

Dat is niet zeker. De onvrede zit diep en de drang naar vrijheid is groot. Alleen is de macht van de straat op het einde van de dag beperkt. In 2014 stierf het protest weg omdat internationale solidariteit uitbleef. Op de G20-top eind deze maand zal Xi in ieder geval vragen krijgen over Hongkong. Of zullen het meer dan vragen zijn?