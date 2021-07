De ruim 400 mensen zonder papieren hebben ervoor gekozen hun hongerstaking te beëindigen. Daarmee is de politieke crisis die de voorbije week in de lucht hing bezworen.

Sinds 23 mei waren in de Brusselse Begijnhofkerk en in de gebouwen van de ULB en de VUB ruim 400 mensen zonder papieren in hongerstaking. Ze eisten een collectieve regularisatie, zodat ze allemaal legaal in ons land zouden kunnen blijven. Vorige week stopten sommigen ook met drinken, wat de situatie nog erger maakte.

Ideologisch kwam het tot een duidelijke breuk in de regering. Terwijl de PS en Ecolo dreigden uit de regering te stappen als er een dode zou vallen, hielden Open VLD, MR, CD&V en Vooruit vast aan het regeerakkoord waarin staat dat van een nieuwe collectieve regularisatieronde geen sprake kan zijn. Dat zou tot een aanzuigeffect kunnen leiden. De bevoegde staatssecretaris, Sammy Mahdi, hield tijdens de actie voet bij stuk. Hij pleitte voor een individueel onderzoek in een neutrale zone, wat er nu lijkt aan te komen.

De politieke hetze, die in het weekend begon met een Twitter-oorlog van PS, Ecolo en Groen, had iets surrealistisch. Het was dagen nadat de grote waterramp in Wallonië zich had voltrokken. De vraag is hoe de mensen in de getroffen gebieden naar dat politieke opbod kijken.

Bovendien woedt de coronacrisis voort door de deltavariant. Ondanks de hoge vaccinatiegraad stijgt het aantal besmettingen en is ook het indijken van die gezondheidscrisis een groot aandachtspunt voor de regering.

De uitdaging bestaat erin weer een gemeenschappelijke grond te vinden. Dat gebeurt het best met gezond verstand, niet met dreigementen.

Dat de politieke crisis is bezworen, is onder dergelijke omstandigheden geen overbodige luxe. Staatssecretaris Mahdi reageerde opgelucht. Als een dode was gevallen, was hij de kop van Jut geweest maar zou ook de volledige regering er ongetwijfeld gelegen hebben.

De verwachting is dat de actievoerders tijdelijk een verblijfsvergunning krijgen om medische redenen. Of ze geregulariseerd worden, zal afhangen van hun individuele dossier en de wettelijke regels.

Daarmee is het dossier ontmijnd. Het is evenwel niet uitgesloten dat de regering vroeg of laat opnieuw met hongerstakingen wordt geconfronteerd. Niet in het minst omdat de regeringspartijen PS en Ecolo, opgejaagd door de extreemlinkse PTB, zeer gevoelig zijn voor dergelijke acties.

Maar ook omdat het onvermijdelijk is. Elk jaar komen mensen illegaal het land binnen. Sommigen krijgen een uitwijzingsbevel, maar blijven toch in België. Anderen vragen nooit asiel aan en leven ondergedoken. Het zijn die mensen die na jaren illegaal verblijf en werk een poging deden om papieren te krijgen met een hongerstaking.