De brexitdeal van gisteren is niet geweldig. Maar hij is wellicht goed genoeg om rust te brengen en Brussel wat af te schermen van de politieke chaos in Londen.

‘Ik ben gelukkig met de deal maar droevig over de brexit’, zei afscheidnemend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker gisteren, nadat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het te elfder ure eens waren geraakt over een echtscheidingsakkoord. Juncker durft al eens rare dingen te zeggen, maar in deze verwoordde hij een gevoel dat breed leeft. Zelfs de Voka-afdeling van West-Vlaanderen, de provincie die het hardst getroffen wordt door het vertrek van het VK uit de EU, zei gisteren ‘verheugd’ te zijn.

Nochtans zijn er nog flink wat hindernissen te nemen. De eerste is dat de deal nog groen licht moet krijgen in het Britse Lagerhuis, de politieke vallei des doods waar een eerdere brexitdeal van voormalig premier Theresa May drie keer gesneuveld is.

De tweede hindernis is dat de deal uitstel van executie is. De schok van de brexit is uitgesteld. Geen enkel Vlaams bedrijf zal de komende weken tarieven moeten betalen om goederen over het Kanaal te krijgen, of zal vrachtwagens geblokkeerd zien staan in de havens. Dat is goed nieuws en het doet in ons land zelfs het risico op een recessie grotendeels verdwijnen. Maar tegen eind 2020 komt de schok van de brexit er in principe wel. Misschien komen er dan stevige controles op de voedselveiligheid en de bijbehorende files in de havens.

Het akkoord over Noord-Ierland is een compromis waar zelfs doorgewinterde Belgische politici nog van kunnen leren.

De derde hindernis is dat nog moet blijken of de sybillijnse afspraken over Noord-Ierland werken. Als een krat bier vanuit Londen naar Noord-Ierland wordt verscheept, zijn geen invoertarieven van toepassing. Tenzij er ‘een risico’ is dat het bier over de niet-gecontroleerde grens met Ierland passeert en in Dublin wordt opgedronken. Dan gelden de Europese tarieven. Het is een compromis waar zelfs veel doorgewinterde Belgische politici nog van kunnen leren en de vraag is of het uitvoerbaar is. En het is de vraag of Londen en Brussel daarmee geen semilegale smokkelzone creëren op een grens die niet mag worden gecontroleerd.

Is dit akkoord geweldig? Niet echt. Maar het is goed genoeg op dit moment. Als het Lagerhuis zaterdag groen licht geeft, is de echtscheiding in grote lijnen geregeld. Dat betekent dat de factuur van de scheiding is geregeld. Dat de rechten van Britten in de EU27 en van Europeanen in het VK zijn geregeld. Dat het statuut van Gibraltar is geregeld. Dat de Britten echt weg zijn uit de EU. En dat de Europese Unie vanaf in grote mate afgeschermd is van de politieke chaos in Londen, die niet meer zal doorzinderen tot in de interne werking van de Europese instellingen in Brussel.

Maar dat betekent niet dat we er plots zijn. Er zal nog veel politiek stuurmanschap nodig zijn om de diepe brexitkloof in de Britse politiek te overbruggen, de Ierse deal in goede banen te leiden en een degelijk handelsakkoord te sluiten waarin liefst ook minimumafspraken over sociale rechten, ecologische normen en regels voor volksgezondheid zitten.